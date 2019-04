Onderlinge irritaties laten Wilhelmina beter voetballen, maar zonder resultaat

Teisterbanders – Wilhelmina 2-1 (1-0). 12. 1-0, 46. 2-0, 55. Roberto Janssen 2-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Ik zag vooral weinig inzet en beleving. Na veertig minuten worden onze spelers kwaad op elkaar en gaan ze sneller en meer naar voren spelen. Dit leverde direct kansen op, maar zo hebben ze slechts 20 minuten gespeeld”, vertelde Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Aan het eind van de wedstrijd had Teisterbanders nog maar 6 à 7 fitte spelers. Maar omdat we steeds in hun trechter liepen, konden we niet scoren”, zag Van Overbeek.

RKKSV – DSC 0-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben goed georganiseerd gespeeld en ons goed geweerd”, vond RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort. ,,We zijn wel gevaarlijk geworden en kansen gecreëerd, maar geen doelpunten gemaakt”, zag DSC-trainer Roland Timmermans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben weinig risico’s genomen, maar zijn wel tot kansen gekomen”, aldus Van Balsfoort. ,,We zijn blijven voetballen, ondanks dat we moeite hadden met de tegenstander”, aldus Timmermans.

OSC’45 – Maliskamp 1-2 (1-1). 21. Leon van Gulik 1-0, 35. Günther van Meurs 1-1, 85. Jan Hoedemakers 1-2 (e.d.).

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben ons laten afbluffen door Maliskamp, we speelden te lief”, vond OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder. ,,We zijn te veel meegegaan met het niveau van OSC’45”, zag Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: OSC’45-keeper Jan Hoedemakers schatte zo’n vijf minuten voor tijd een voorzet van Maliskamp-speler Jasper van Schijndel fout in en sloeg de bal zelf in het doel.

Buren – Alem 1-1 (0-0). 48. 1-0, 65. Kevin Broekmeulen 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Voor rust hebben we te veel kansen gemist”, vond Alem-leider Ton Steenbekkers.