Ongekend pak slaag voor SDO'39: ‘Dat ze er twaalf maken, zegt voldoende. Ik wil er verder ook niets meer over zeggen’

Vierde klasse EIn Lage Mierde zullen ze niet lekker slapen vanavond. Het was van tevoren al duidelijk dat het moeilijk zou worden tegen koploper Bergeijk, maar dat het liefst 12-1 zou worden had niemand verwacht. SDO-trainer Tom van den Steen had er na afloop maar weinig over te zeggen.

Bergeijk - SDO’39 12-1 (6-0). 7. 1-0, 9. 2-0, 24. 3-0 (pen.), 34. 4-0, 38. 5-0, 43. 6-0, 48. 7-0, 51. 8-0, 79. 9-0, 79. Michel Jansen 9-1, 83. 10-1, 85. 11-1, 89. 12-1.

SDO had niets in te brengen tegen koploper Bergeijk. Met rust keken de bezoekers al tegen een 6-0 achterstand aan. Na de pauze scoorde Bergeijk nog eens zes keer. Tom van den Steen, trainer van SDO: ,,Dat ze er twaalf maken, zegt voldoende. Ik wil er verder ook niets meer over zeggen.”

Vessem - Tuldania 3-0 (1-0).

Vessem had in de eerste helft veruit het meeste balbezit, maar kwam niet verder dan een 1-0 ruststand. Tuldania had niet veel in te brengen. In de tweede helft liep het elftal van trainer Kees Mollen nog tegen twee extra tegentreffers aan, waardoor 3-0 de eindstand werd.

Spoordonkse Boys - De Weebosch 2-0 (1-0). 43. Bram op ’t Hoog 1-0, 87. Thieu de Kroon 2-0.

Spoordonkse Boys toonde zich van zijn beste kant vanmiddag. Vlak voor de rust was het Bram op ‘t Hoog die de score opende. ,,Met zeventig procent balbezit was dat ook erg verdient,” aldus Boys-trainer Coen Vos. Vlak voor het einde van de wedstrijd verdubbelde Thieu de Kroon de score. Vos: ,,Ik ben blij dat Jasper van Agt met het goede been uit bed was gestapt, want hij gaf de assist op beide treffers. Dit zijn belangrijke punten.”

Waalre - Hulsel 1-0 (1-0). 8. 1-0.

Hulsel keek vanmiddag al snel tegen een achterstand aan. Na slechts acht minuten opende Waalre de score. De bezoekers herpakte zich, maar het zorgde niet voor een doelpunt. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,We misten allebei afmakers. Tot aan de zestien speelden zowel wij als Waalre goed, maar de bal ging er niet in.”

In de slotfase ging Hulsel aanvallender spelen om de gelijkmaker te forceren, maar ook die viel niet meer. ,,We hebben goed gestreden, maar zonder resultaat helaas,” aldus Hoeben.

RKDSV - HMVV 1-1 (0-0). 65. Ruud Hops 0-1, 79. Tom Scheepers 1-1.

Pas twintig minuten na de rust viel het openingsdoelpunt in het voordeel van HMVV. Een afstandsschot van Ruud Hops verdween in de kruising. Tom Scheepers maakte tien minuten voor tijd gelijk namens RKDSV.

Het echte spektakel gebeurde pas in de laatste minuut. HMVV-coach Wim Hoeben: ,,Onze spits scoorde met zijn handen en de scheids wees naar de middenstip. Dus wij gingen allemaal feestvieren.” Frans Verbeek, coach van RKDSV: ,,Maar toen keurde hij de goal toch af, en gaf ons een vrije trap terwijl HMVV nog stond te juichen. Ik denk dat de arbiter het allemaal even niet meer wist, want de rode kaart hield hij ook op zak.”