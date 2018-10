Onnodig verlies Jong FC Den Bosch, Achilles Veen verder in de problemen

Achilles Veen

In de zesde wedstrijd tegen en bij Capelle liep de ploeg van trainer Giovanni Franken al tegen de vierde nederlaag aan (3-2 verlies). Daarmee staat Achilles Veen in de hoofdklasse A met inmiddels vijftien goals tegen op de twaalfde plaats en lijkt het in een crisissituatie te geraken.

,,We geven twee keer een voorsprong weg. Beide keren binnen een minuut. We krijgen drie goals uit corners tegen", was trainer Franken na afloop in een gelaten stemming. ,,In de rust had ik gezien het spel het gevoel dat we de partij zouden gaan winnen", had de Achilles-oefenmeester nog moed gehad.