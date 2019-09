Ons vriendenteam leidde ons ook naar wonderlijke avonturen naast het voetbalveld

De gave om als voetballer tot de tv door te dringen had ik niet, onhandig, onbeholpen als ik soms was. Bij Wilhelmina in Den Bosch hadden we voetballers genoeg die beter waren. In de tijd dat ik daaraan nog niet wilde toegeven, speelde mijn club betaald voetbal. Toen kwam zelfs Studio Sport weleens op ons eerste elftal af. Elke flard op tv maakte je trots: elk woord van de verslaggever, de beroemde oud-international Beb Bakhuys, over onze club klonk geweldig.