Ontspannen tussendoortje voor Kozakken Boys in Katwijk

Rick Adjei streeft totale controle na. De trainer van Kozakken Boys zal voor rust derhalve met genoegen hebben gezien hoe zijn ploeg de thuisclub overklaste. De Werkendammers straalden op sportpark Nieuw Zuid tegen de historische grootmacht het aura van onoverwinnelijkheid uit. „We geven bijna niets weg en als we op sommige momenten betere keuzes maken is het dan al 2 of 3-0”, concludeerde Adjei. „We deden niet genoeg met de ruimtes die vooral aan de zijkanten lagen.”

Kozakken Boys ging met een 0-1 voorsprong rusten door een treffer van Tyrone Conraad, die uitstekend voorbereidend werk van Kay Tejan op waarde schatte. „Ik weet hoe ik Joey (Ravensbergen, red.) moet pakken, dus dat heb ik gedaan”, maakte Tejan gebruik van zijn voorkennis om zijn voormalige ploegmaat in de luren te leggen.

Overwicht

Omdat Kozakken Boys verzuimde het overwicht te vertalen in een grotere score, bracht het zichzelf na de hervatting in de problemen. Adjei: „Het overwicht was groot en ik heb in de rust gezegd, ‘ga hier niet verkeerd mee om, want zij moeten iets doen en het is pas 1-0’.” Het respect dat de gastheren toonden was ondanks die waarschuwing wel degelijk in de Werkendamse hoofden gekropen, waardoor het bij de Brabanders een lauwe bedoening werd.

Een aantal ingrepen van keeper Richard Arends voorkwamen schade, waarna Tejan een van de vele mogelijkheden op een succesvolle counter op aangeven van Jeffrey van Nuland benutte. „Op den duur hebben we hun de bal gegund, om te kijken of we in de omschakeling wat konden doen”, vertaalde Adjei het mindere balbezit na rust. „Er is in zo’n fase meer rust in de ploeg gekomen. Als de tegenstander de bal heeft, zeggen wij ‘so what? Durf die bal maar te verliezen, dan ligt-ie bij jullie in het netje’.”

Zelfkritisch

Voor Kay Tejan mondde zijn terugkeer bij de club die hij in juni naar de tweede divisie loodste uit in een triomftocht. Hij verliet de Katwijkse duinen op een roze wolk, maar ook Tejan wist dat er veel meer in had gezeten. In de eerste helft raakte de aanvaller de paal en een minuut na de 0-2 toonde hij zijn sociale kant door een bal opzij te leggen op Conraad in plaats van zelf af te drukken.

„Ik dacht dat Ty er beter voor stond”, verklaarde Tejan beteuterd. „We hebben na rust veel te weinig met de ruimtes gedaan. En ballen vlogen uit of de verkeerde kant op. Daar moeten we nog aan werken.” Adjei weigerde de fraaie zege te benutten als excuus voor een polonaise. Ook hij had gezien dat met wat meer scherpte een veel hogere score mogelijk was geweest. „Sommige dingen moeten volwassener, meer klinisch. Maar als dat ons probleem is, zijn we goed vertrokken.”