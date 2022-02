Ook in het restant van het duel genoeg doelpunten bij 't Zand - DHC

Het was een mooie middag in Tilburg, dat vond ‘t Zand doelpuntenmaker Rob Keuken ook. ,,Het ging goed, we scoorden snel na de hervatting en dan is hun hoop ook wel wat minder aanwezig. Bij de andere goals was het verweer een beetje gebroken aan hun kant, dit is een mooie opsteker voor ons.” DHC was de nummer twee, dus koploper ‘t Zand versterkt hiermee de toppositie.