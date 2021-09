Oorlog voeren op weg naar de eerste klasse: ‘Maar als het gebeurt, zijn we een stel feestbeesten’

De voetbalsters van VV Gilze kunnen een gooi doen naar de eerste klasse. Met vijftien vrouwen zijn er alleen wel vijftien meningen, weten Marjolein Kusters (27) en Nicole Rutten (32). ,,We maken oorlog in het veld en zijn buiten de lijnen een stuk minder serieus.”

In een ver verleden speelden de voetbalsters van VV Gilze in de vierde klasse. Nicole Rutten was dertien jaar en maakte de overstap naar de senioren. De captain van nu maakte de promotie naar de derde klasse mee én die naar de tweede klasse. In het seizoen 2015-2016 werd het team kampioen en de routinier wil wel weer een feestje. Trainer Ton Oerlemans ziet de stap omhoog maken wel zitten. Maar ja, de eerste klasse, dat is toch weer van een andere orde.

,,Ik denk dat de meeste meiden positief zijn over proberen de eerste klasse te bereiken, maar we hebben wel een team van vijftien dames, dus ook vijftien meningen”, zegt Rutten, die in Rijen woont. ,,Als we uiteindelijk lekker mee blijken te kunnen draaien in de tweede klasse en goed presteren, denk ik dat iedereen zegt: oh ja, de eerste klasse is wel een mooie.”

Fanatiek

Twee seizoenen geleden had VV Gilze zicht op de nacompetitie om de eerste klasse. ,,Ik weet wel dat we best link werden toen het seizoen stil werd gelegd”, vertelt verdedigster Marjolein Kusters. ,,De eerste klasse was niet direct de ambitie, maar we werden fanatiek. Dat is deze groep: we maken oorlog in het veld en zijn buiten de lijnen een stuk minder serieus. Als we zouden promoveren, denk ik wel dat er een derde vrouwenelftal bij moet voor de kweekvijver. We hebben nu alleen een eerste en tweede vrouwenteam als seniorenelftal.”

Kusters en Rutten spelen al jaren met elkaar samen. Eerstgenoemde, uit Gilze, ziet beiden met de grote vriendinnengroep die ze inmiddels hebben de tien seizoenen wel volmaken in het eerste elftal. Met wat jonge meiden er bij maakt het vrouwenelftal zich op voor hopelijk weer een compleet seizoen. Hoewel: het zou kunnen dat Kusters één of meerdere wedstrijden mist. Ze is sinds augustus de fysiotherapeute van de voetbalsters van Feyenoord en die spelen de topwedstrijden op zondag.

Laten liggen

,,Ik probeer mijn werk en amateurvoetbal zo veel mogelijk los te zien en bij Gilze te ontspannen”, zegt Kusters, die als fysiotherapeut ook een verleden heeft bij ijshockeyclub Tilburg Trappers en Willem II Onder 21. ,,Ik wil niet elke keer drie knieën moeten checken en vier enkels moeten tapen. Dat doe ik de hele dag al. Natuurlijk wil ik iemand altijd helpen, maar als ik zie dat je onnodig gaat liggen, laat ik je lekker liggen.”

Met ontspannen bedoelt ze dat ook tijd is voor de leuke activiteiten. ,,We hebben laatst nog geoefend op de derde helft”, zegt Rutten. ,,De eerste en tweede waren afgelast, maar dan konden we nog wel de derde helft organiseren. Daar zijn we ook goed in.” Dat en de reisafstand zou promotie in de weg kunnen staan. ,,Maar als het gebeurt, zijn we een stel feestbeesten en wil iedereen dat nieuwe avontuur meemaken”, meent Kusters.

Volledig scherm Vriendschappelijke wedstrijd bij de vrouwen tussen VV Gilze (wit) en PSV. © Pix4Profs-Ron Magielse