Opluchting in Dongen na ombuigen achterstand tegen Blauw Geel'38

Derde Divisie zondagIn de zoektocht naar de tweede overwinning van het seizoen, is Dongen uitgekomen bij BlauwGeel’38. In eigen huis keek Dongen lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar door doelpunten van Theo Martens en Mauricio Helstone kwam er tóch schot in die zaak.