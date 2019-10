Opnieuw hattrick voor Tim Saaman, eerste competitiezege Roda Boys/Bommelerwaard

Roda Boys/Bommelerwaard – Sleeuwijk 2-1 (1-0) 14. Martijn de Wildt 1-0, 48. De Wildt 2-0, 88. Jenner Koek 2-1.

De eerste competitiezege van de ploeg uit Aalst was meer dan verdiend. De mannen van trainer Frank Brands speelden heel wat kansen bij elkaar, vooral na de hervatting. Maar verprutsen bleek ook een kwaliteit, anders was de uitslag veel hoger uitgevallen. Sleeuwijk, dat aanvallend nagenoeg onmachtig was, bracht de spanning in de slotfase toch nog terug.

De debutant wacht nog altijd op zijn eerste punt. “De laatste tien minuten gingen we hoog druk zetten, toen kregen we ook mogelijkheden”, zag verdediger Ruben Siland. “We hadden heel de wedstrijd wat meer lef mogen tonen, we lieten ons te veel terugzakken. We zijn nieuw in de tweede klasse, dat telt kennelijk mee om wat behoudender te spelen. Daar moeten we toch van af.”

Volledig scherm Sleeuwijk-verdediger Ruben Siland (rechts) vond dat zijn ploeg meer lef mocht tonen tegen Roda Boys/Bommelerwaard. © copyright Frank van Engelen

Drechtstreek – Woudrichem 1-4 (0-3) 25. Tim Saaman 0-1, 28.Tim Saaman 0-2, 41. Nick van Giessen 0-3, 65. Tim Saaman 0-4, 85. 1-4 Drechtstreek.

“Je mag wel zeggen dat ik goed in mijn vel steek”, doelde Saaman op zijn hattrick. De overwinning vond de schutter wel wat geflatteerd. “In het eerste kwartier na rust kreeg Drechtstreek vier, vijf grote kansen.”

Wilhelmina’26 – VVGZ 3-2 (1-1) 20. Tim de Laat 1-0, 36. 1-1 VVGZ, 73. 1-2 VVGZ, 79. Gerben Vos 2-2, 90. Samuel Hartgers 3-2.

Voor de rust speelde Wilhelmina’26 een fletse partij, slordig aan de bal. Daarna kwam er goed voetbal voor in de plaats. “Mooie loopacties, rustig aan de bal. We creëerden veel kansen”, zag trainer Marcel van Helmond. “In mijn ogen hebben we met 5-2 gewonnen, want die grensrechter fleste me twee zuivere doelpunten van ons de boel.”

Altena – EBOH 0-0.

De Nieuwendijkers peurden in het begin nog hoop uit de fanatieke aanhang, wat zich uitte in een prachtkans voor Nick Linnenbank, maar allengs bleek er steeds minder te genieten voor beide doelen. Door die remise blijven beide ploegen ongeslagen.