Opvallende overstap naar NOAD’32 is geen stapje terug voor trainer Denny van Geffen: ‘Dit past bij mijn karakter’

De trainersloopbaan van Denny van Geffen is er eentje van telkens een stapje hoger zetten. Des te vreemder is het dat de oefenmeester van het zo succesvolle GVV’63 de overstap maakt naar NOAD’32, hekkensluiter in 3D. Maar niet voor hemzelf.

Denny van Geffen heeft zijn trainersloopbaan zorgvuldig opgebouwd. Begonnen met het tweede van Kerkwijk, waar hij vandaan komt. Daarna het vice-vlaggenschip van Nivo Sparta onder zijn hoede genomen. Uiteindelijk hoofdtrainer geworden van vierdeklasser Haaften, later Peursum. In 2018 kwam de 42-jarige oefenmeester aan het roer te staan van GVV’63, een derdeklasser.

Promotie?

Telkens een stapje hoger dus. Daarom was het een beetje opmerkelijk dat van Geffen zijn jawoord heeft gegeven aan NOAD’32, dat hekkensluiter is in de derde klasse D. De kans zit er dus in dat Van Geffen terechtkomt in de krochten van het zaterdagamateurvoetbal, teruggaat naar af. Terwijl – als GVV’63 na de verlengde winterstop zo goed blijft draaien als ervoor – hij een volgende trede op de ladder van zijn sportieve carrière had kunnen zetten: na promotie uitkomen in de tweede klasse.

Quote Het gemoedelij­ke en sportieve is met elkaar gecombi­neerd. Dat past bij mijn karakter Denny van Geffen

In dit verhaal zitten nog te veel mitsen en maren, vindt de 42-jarige oefenmeester. ,,Het is geen garantie dat we blijven winnen. Het is wel zo dat we door corona een voordeel hebben. In tegenstelling tot veel andere ploegen in onze klasse zitten we ruim in onze selectie met zestien, zeventien nagenoeg gelijkwaardige spelers. Blessures, die er door corona gaan komen, kunnen wij opvangen.” Komt nog wat bij: ,,Als je bovenaan staat, ben je meer gemotiveerd. Ik weet van mijn spelers dat ze ook in tijden dat er maar amper kon worden getraind aan zichzelf hebben gewerkt.”

Karakter

Blijft over NOAD’32, dat na acht wedstrijden pas drie punten heeft verzameld. ,,Die ploeg had veel spelers in de lappenmand, ook hadden ze behoorlijk aan kwaliteit ingeleverd toen het seizoen begon. De competitie is nog lang, er kan nog veel gebeuren. En er vliegt er maar één rechtstreeks uit, dat biedt hoop.”

Dan nog: opmerkelijk dat Van Geffen in Wijk en Aalburg aan de slag gaat, als je de stijgende curve in zijn loopbaan ziet. ,,Niet voor mij. NOAD’32 is te vergelijken met Gameren. Het gemoedelijke en sportieve is met elkaar gecombineerd. Dat past bij mijn karakter.”

Gaat het mis met NOAD’32, is de kans groot dat Van Geffen de ploeg snel terugvoert naar de derde klasse. Immers, zijn staat van dienst mag er zijn. Met het tweede van Kerkwijk werd hij kampioen, Haaften pakte ongeslagen de titel in de vierde klasse. En nu staat GVV’63 er florissant voor.

Quote Drie seizoenen is voor mij het maximale. Eigenlijk had ik dus al een andere club moeten hebben Denny van Geffen

Geen tweede klasse voor Van Geffen als het zover komt. De oefenmeester zit er niet mee. ,,Drie seizoenen is voor mij het maximale. Eigenlijk had ik dus al een andere club moeten hebben, maar vanwege corona is er van de afgelopen twee seizoenen niet veel terechtgekomen. Dus is samen met het bestuur besloten om er nog een jaartje aan vast te plakken. Kortom, in een vroegtijdig stadium was al bekend dat ik weg zou gaan. Logisch, ook voor Gameren. Want die had al Pascal Rijkers in de startblokken staan om het eerste over te nemen. Mijn assistent, hier in het eerste gespeeld en jeugdtrainer.”

Wat onlogisch lijkt, blijkt dus een logisch verhaal.