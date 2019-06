OSC’45 blijft in de vierde klasse: ‘Dit is eigenlijk een superwonder’

,,Het was zo onverwacht. We wisten natuurlijk dat er een mogelijkheid was dat we in de vierde klasse zouden blijven, maar we hadden er niet meer op gerekend.” Toch kreeg de Bossche club maandagmorgen een bericht van de KNVB dat de club - door opvulling - volgend seizoen in de vierde klasse mag spelen.

Wonderbaarlijk

,,We hebben maar twaalf punten verzameld in de competitie, dus het was al een wonder dat we niet direct degradeerden. Dat kwam alleen maar omdat Hedel een punt aftrek heeft gehad door een gestaakte wedstrijd. Dat we ondanks dat we met 1-3 verloren van Essche Boys alsnog in de vierde klasse blijven kan je gerust een superwonder noemen.”

OSC’45 was met een doelsaldo van -2 net zo slecht als Achtmaal, SVSH en SBV. Het enige verschil is dat die drie clubs met 2-0 verloren en OSC met 1-3. Het doelpunt van Wesley Hamminga bleek dus goud waard. ,,Dit weekend hebben we een teamuitje in Breda. Dan zal Wesley nog wel extra in het zonnetje worden gezet”, weet Beekwilder.

Vreemd