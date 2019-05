OSC’45 gaat met 7-1 onderuit tegen Alem met zaalvoetbalkeeper tussen de palen

Zondag 4eMatthew Maas staat normaal gesproken onder de lat in de zaal. Tegen Alem stond hij namens OSC’45 in een iets groter doel.

Alem – OSC’45 7-1 (0-0). 50. Mart van Boxtel 1-0, 62. Tom Loobeek 2-0, 63. Mart van Boxtel 3-0 (pen), 66. Karim el Barkaoui 3-1, 67. Mart van Boxtel 4-1, 75. Hans van de Boogaard 5-1, 80. Jens Steenbekkers 6-1, 86. Jens Steenbekkers 7-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Toen we na rust twee keer hadden gescoord, was het duel beslist”, merkte Alem-leider Ton Steenbekkers. ,,Na Alems eerste doelpunt gingen bij mijn spelers de kopjes hangen”, zag OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Als we voor rust iets scherper waren geweest, dan hadden we de dubbele cijfers bereikt”, aldus Steenbekkers. ,,Bij gebrek aan andere keepers stond vandaag Matthew Maas op doel. Hij keept ook regelmatig in de zaal”, aldus Beekwilder.

RKKSV – Buren 2-0 (0-0). 55. Dani Hanegraaf 1-0, 62. Ward Coppens 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust zetten we Buren meer onder druk. Toen vielen de twee doelpunten”, zag RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Nu we definitief veilig zijn, is de druk eraf. Dat heb ik vandaag gemerkt aan het veldspel, dat stemde me tevreden”, aldus Van Balsfoort.

Maliskamp – Beesd 5-2 (2-0). 17. Günther van Meurs 1-0, 30. Günther van Meurs 2-0, 55. Jasper van Schijndel 3-0, 59. Sonny Cayaux 4-0, 68. 4-1 (pen), 87. Ron van Boxtel 5-1, 88. 5-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Dankzij deze overwinning houden we de druk op koploper DSC. We moeten wel hard blijven werken om onze wedstrijden te winnen. Vandaag hadden we er twee of drie meer moeten maken”, vond Maliskamp-trainer Willem van den Berg.