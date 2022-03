OSC’45 fuseert tot DBN’22, aankondiging net niet opgefleurd met overwinning

Bijzonderheid: zaterdagavond werd de nieuwe naam van de fusieclub OSC’45 en TGG bekendgemaakt: DBN’22, voluit Den Bosch Noord’22. De clubkleuren zijn oranje, groen en zwart. In het logo staat de Sint Jan, dat had TGG in haar embleem staan. En drie kruisen, het teken van Orthen. Bijna was deze heuglijke dag nog aangekleed met een zege van OSC’45, maar in de extra tijd ging daar een streep doorheen.