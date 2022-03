OSC’45 pakt een punt bij Well

OSC’45 – Well 1-1 (0-1). 28. Jalal Boujamaa 0-1, 90+1. El Barkaoui 1-1.

Vorige week verloor OSC’45 met 10-1 bij Beesd, de nummer zeven in 4F. En tegen de nummer drie pakt de ploeg uit Orthen een punt. ,,Meer dan verdiend”, vond trainer Jeroen Beekwilder. ,,Hoe dat het kan? Ik kon vanmiddag hulptroepen laten inrukken van het tweede. En we hadden twee uitblinkers: Karim el Barkaoui, onze 38-jarige doelpuntenmaker, en Jurgen Rijkers. Hij was onze rots in de branding.”

Remy Schouwenaar, trainer van Well, had last van heel veel personele problemen. “Toch had ik gehoopt de hekkensluiter opzij te zetten. Dat is dus niet gelukt. En zou het ook niet verdiend zijn geweest.”

Margriet - Willem II 3-3 (0-2). 5. Marouane 0-1, 13. Marouane 0-2, 59. 1-2, 68. 2-2, 83. Marouane 2-3, 90+4. 3-3.

Mohamed Marouane doet maar zelden mee bij de Tricolores: hij speelt eredivisie zaalvoetbal. In Oss was de aanvaller van partij. En hoe: hij scoorde drie keer. ,,Zaalvoetbaldoelpunten”, zag trainer Yavuz Cosar. ,,De bal aannemen, kappen en draaien, schieten.” Cosar was teleurgesteld. “0-2 voor, 2-3 in de slotfase en diep in de extra tijd toch twee punten kwijtgeraakt. Dit voelt als een nederlaag.”

sv De Braak – Kerkwijk 7-2 (5-1). 2. 1-0, 3. Van den Hanenberg 1-1, 4. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, Van Eck 5-2, 6-2, 7-2.

Kerkwijk was met een bus naar Helmond afgereisd. Want, zo was met de tegenstander afgesproken, naderhand gaan we een feestje bouwen in de kantine. De bus parkeren voor het eigen strafschopgebied, dat zit niet in het DNA van Kerkwijk. Binnen vier minuten had de titelkandidaat al twee keer gescoord, Van den Hanenberg had tussen de bedrijven nog wat teruggedaan. Dat doldwaze eindigde met een zevenklapper in het gezicht van de gasten. Leider Marc de Bijl: ,,Je kon dus duidelijk zien dat die gasten voetballend een stuk verder zijn dan wij.”