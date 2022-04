OSS'20 beslist lastige uitwedstrijd bij Quick pas laat, maar stijgt wel naar derde plek

Derde divisie zondagHet was een mooie maar lastige middag voor de ploeg van Bertran Kreekels. Veel kansen kreeg zijn ploeg niet en Tim Waterink miste ook nog tot twee maal toe een penalty. De keeper van Quick kwam de eerste keer te vroeg van zijn lijn en dus kreeg Waterink nog een kans, maar weer was keeper Jari Puister hem de baas.

Quick - OSS’20 0-2 (0-0). 63. Joep van der Velden 0-1, 93. Tony de Groot 0-2. Bijz. 79. Tim Waterink (OSS’20) mist pen.

,,Quick-uit is voor ons altijd een lastige wedstrijd. De overwinning was zwaarbevochten. We kregen een strafschop en hebben verder niet veel kansen gecreëerd. Zij overigens ook niet. Het duurde tot de extra tijd tot we de overwinning binnen konden slepen”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

Joep van der Velden en Tony de Groot kwamen op het scorebord, spits Tim Waterink had zichzelf in gedachten al een doelpunt toebedeeld. Hij mocht in de tweede helft aanleggen voor een strafschop. Keeper Jari Puister stopte de inzet van de aanvaller tot tweemaal toe. De goalie was in eerste instantie te vroeg van zijn lijn.

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van Ginkel, Abbel, Eltink (20. Van den Berg); Zonnenberg, Van de Vorst (60. Calor), Pijnenburg; De Bruijn (60. De Groot), Waterink, Van der Velden (90. Van de Waardt).

Blauw Geel’38 - Westlandia 4-0 (2-0). 11. Koen van der Zanden 1-0, 28. Lars Loermans 2-0, 74. Wouter Op den Camp 3-0, 87. Koen van der Zanden 4-0.

,,Er was de hele eerste helft maar één ploeg die voetbalde en de kansen kreeg en dat was Blauw Geel’38. We lieten na vaker dan twee keer te scoren. Na rust was ons spel wat minder. Westlandia heeft alleen maar één bal tussen de paal gehad, verder niet”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

Blauw Geel’38: Hashemi; Van Boxtel, Dekkers, Zeller (83. Besems), Egmond; Dobbelsteen, Voets (78. Hurkmans), Van der Zanden; B. Van den Nieuwenhof (83. H. Van den Nieuwenhof), Wouters (64. Op den Camp), Loermans (64. Verbakel).