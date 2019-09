OSS’20 en Blauw Geel’38 blijven foutloos in derde divisie

OSS’20 was veel te sterk voor Jong ADO Den Haag, Blauw Geel’38 rekende af met Quick.

OSS’20 boekte een knappe teamprestatie. Alle drie de aanvallers werden gewisseld en de vervangers deden het prima. Jos Peltzer maakte twee doelpunten en Joep van der Velden eentje. ,,Na de 2-0 was het geloof weg bij ADO Den Haag”, zei Bertran Kreekels, de trainer van OSS’20.

Blauw Geel’38

Blauw Geel’38 won voor het eerst in vier jaar tijd uit bij Quick in Den Haag. Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren: ,,Na dat eerste doelpunt namen wij het heft in handen en kwamen zij er niet meer aan te pas. “