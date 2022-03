OSS'20 heeft nu wel geluk en wint ruim van EVV: ‘Gezien de pech die wij dit seizoen hebben, had het ook nog 2-2 kunnen worden’

,,We speelden voor rust eigenlijk heel goed. EVV was machteloos. Het duurde alleen heel lang tot we de voorsprong openden. Voor de 0-1 viel, had het al 0-3 of 0-4 moeten zijn. In de tweede helft ging het heel anders. Het is dat Jari van Ginkel een paar keer goed ingreep op het laatste moment. Gelukkig werd het 1-3. Gezien de pech die wij dit seizoen hebben, had het ook nog 2-2 kunnen worden”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.