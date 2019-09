OSS’20 nieuwe koploper derde divisie na 5-0 zege, opnieuw gelijkspel voor Dongen

De ploeg nam in de elfde minuut de leiding. Tom Pijnenburg scoorde. Jos Peltzer zorgde nog voor rust voor 2-0. Beide spelers troffen in de tweede helft nogmaals doel. Eerst had Bob van Lith er 3-0 van gemaakt. Kreekels: ,,Na de 3-0 keken we naar walking football . Het was wel klaar. “ Tegenvaller: Bob Zonnenberg, Joep van de Rande en Joep Engelen vielen geblesseerd uit.

Het gaat de Ossenaren tot nu toe voor de wind. Vier gespeeld, tien punten gepakt, vijftien keer gescoord en pas drie treffers tegen gehad. ,,We scoren makkelijk. Dat scheelt wel”, merkte Kreekels op.

Opnieuw gelijkspel voor Dongen

De eerste driepunter voor Dongen blijft nog uit. In de provincie Utrecht nam de derdedivisionist risico’s om de volle buit te pakken, maar reist het terug met een enkel punt: 1-1.

,,Er zit veel voetbal in de ploeg”, spreekt de radioverslaggever van RTV Utrecht als hij het eerste kwartier van het duel van Dongen tegen Hoogland ziet. De Dongenaren laten voor rust tegen de promovendus in de derde divisie prima veldspel zien. In de 18de minuut openen de bezoekers de score: Thom Avontuur pikt de bal op in het zestienmetergebied van Hoogland en schuift in de rechterhoek raak. Even later schreeuwt heel Hoogland om een penalty, maar krijgt aanvaller Youri van der Meer een gele kaart voor een schwalbe.

Na een een klein halfuur doet de thuisploeg wat terug. Oskar van Logtestijn ontfutselt de bal uit de Dongense laatste linie en plaats de bal onder doelman Wessel Sprangers door: 1-1. De Kanaries zoeken voor rust nog naar de voorsprong, maar vinden die niet omdat het vizier niet op scherp staat. ,,We hadden er drie moeten maken”, zag Dongen-trainer Osman Erbas. ,,Wonder boven wonder gingen een paar inzetten naast.”