OSS’20 promoveert definitief niet naar tweede divisie ondanks 17 punten voorsprong

,,Je blijft hoop houden op iets wat je hebt verdiend. Zo’n extreme voorsprong. Je hoopt dat ze een uitzondering maken”, zegt OSS’20-coach Bertran Kreekels. ,,Het is enorm zuur dat ons verzoek om promotie is afgewezen. Je hoopt dat ze een uitzondering willen maken voor een uitzonderlijk geval.” De KNVB gaf een mogelijkheid voor club om aan te geven of ze wilden promoveren, maar omdat er in de tweede divisie geen plek vrijkomt, kon het verzoek van OSS niet worden gehonoreerd.

De coach zag dat andere ploegen ook een verzoek hadden ingediend om in de tweede divisie te belanden, maar had daar geen boodschap aan. ,,Zij zochten naar een gouden lot in de loterij. Wij zouden moeten promoveren op basis wat we verdiend hadden. De groep is teleurgesteld. Een jaar heb je toegewerkt en toegeleefd naar promotie. Vanaf de winterstop kreeg je door dat de bal de goede kant op ging vallen.”

Nachtmerrie

Een keihard besluit, wat misschien wel harder aankwam omdat er nog maanden hoop was op een goede afloop. Het sprookje verandert dus echt in een nachtmerrieverhaal. ,,Het is extreem. Je gaat dit nooit meer meemaken.”

Volgend seizoen dus weer in de derde divisie, waar alle ogen gericht zullen zijn op het kloppen van de ‘kampioensploeg’ van dit seizoen. ,,Aan ons om nog een keer om de prijzen mee te doen. Op basis van wat je dit jaar hebt laten zien, zou je zeggen dat zoiets volgend seizoen weer moet lukken. Dat is een mooie uitdaging. De ervaring die je dat jaar hebt meegepakt, ga je nodig hebben om dat te realiseren.”

