OSS’20 raakt Campman kwijt aan De Treffers

Bij OSS’20 geldt Campman sinds zijn komst in 2019 van NEC als een sterkhouder. Voor de zondagclub speelde de middenvelder in totaal 23 competitiewedstrijden. ,,Hoewel ik het onwijs naar mijn zin heb in Oss is de keuze vrij simpel”, legt Campman zijn overstap naar De Treffers uit. ,,Ik heb altijd al op het hoogste niveau willen spelen. De Treffers biedt mij die mooie kans. Een kans die ik met twee handen wil aanpakken.”

Zo wacht voor Campman een rentree in Groesbeek. Hij speelde in het seizoen 2017/2018 bij Achilles’29, de rivaal van De Treffers. Voor Achilles maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn entree in het profvoetbal. In de jeugd speelde Campman ook nog voor DVV en SML Arnhem).

,,Bij OSS’20 heb ik twee mooie jaren gehad. Vooral vorig seizoen was fantastisch, al is het nog altijd jammer dat we niet zijn gepromoveerd”, doelt Campman op de eerste plaats van OSS’20 bij ingang van de coronastop. ,,Ik speel hier met leuke gasten, op een goed niveau en bij een gezellige mensen in en rondom de club.”