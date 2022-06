OSS'20 trekt nog twee nieuwe spelers aan: ‘Jong, talentvol en uit de regio’

Promotie derde klasse Jan van Arckel na zinderend slot door in nacompeti­tie

Vuurwerk, bijzonder veel gele kaarten en drama tot in de laatste seconde. BMC – Jan van Arckel was een echte nacompetitie-kraker waarin de uitploeg aan het langste eind trok. Komende donderdag is Avesteyn de volgende horde in de weg naar promotie.

12 juni