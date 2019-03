OSS'20 - UNA afgelast na 20 minuten: ‘Windsnelheden tot 120 km per uur’

OSS'20 - UNA afgelast na 20 minuten bij stand 0-0. OSS’20-trainer Bertran Kreekels: ,,We wilden best later beginnen, maar de scheidsrechter niet. Ik hoorde mensen praten over windsnelheden van 90 tot 120 km per uur. De scheidsrechter had het over gevaarlijke omstandigheden en dat voetbal onmogelijk is. Dan houdt het op. En nu? Doordeweeks inhalen denk ik.”