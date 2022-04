OSS'20 verliest wedstrijd met twee gezichten en assistent mist debuut van zoon

,,Wij waren in de eerste helft heer en meester. Zij zijn niet eens over de middellijn geweest. Na rust hebben zij controle gehad. Na de twee snelle doelpunten had ik nooit het gevoel dat wij het nog om zouden keren”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

,,De eerste helft was niet goed. We waren slordig aan de bal en maakten de verkeerde keuzes. We werden wat laks. Dat komt door het gebrek aan kwaliteit bij de tegenstander. Onze keeper Ralph Vos moest ons tot twee keer toe redden. In de rust heb ik een hartig woordje met de spelers gesproken. We deden het in de tweede helft anders en veel beter. Na de 2-0 ontstonden ruimtes en liepen we uit naar 5-0. Dit is een goede overwinning, maar er is nog steeds werk aan de winkel”, meende UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.