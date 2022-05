OSS'20 wint nipt van Dongen door twee goals van Waterink op slechtste veld van Nederland volgens trainer

OSS'20-trainer Bertran Kreekels was alles behalve te spreken over het veld bij Dongen. Hij sprak zelfs van het slechtste veld van de Nederlandse amateurvelden. Goed voetbal was volgens hem niet mogelijk, maar toch wist zijn ploeg te winnen. Tim Waterink was weer eens van wereldbelang en maakte twee doelpunten.

Dongen - OSS’20 1-2 (1-1). 23. Mart van Bree 1-0, 44. Tim Waterink 1-1, 76. Tim Waterink 1-2.

,,We speelden op het slechtste veld van de Nederlandse amateurvelden. Goed voetbal was niet mogelijk, waardoor beide ploegen opportunistisch moesten spelen. In de tweede helft hebben we overwinning ruimschoots verdiend. De bal werd zelfs nog twee keer van de lijn gehaald”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

De bezetting is dun bij de Ossenaren. ,,We hebben nu vier blessures, dus wordt het steeds moeilijker, of juist steeds makkelijker, om tot een elftal te komen”, merkte de oefenmeester op. Anis Khajjouti van de Onder 19 van OSS’20 maakte zijn debuut tegen Dongen.

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van Ginkel, Engelen, Abbel (92. Khajjouti ; Zonnenberg, Van de Vorst (62. Calor), Pijnenburg; Van der Velden (90. Leenders), Waterink, De Groot (62. Van Sonsbeek).

Hollandia - Blauw Geel’38 1-1 (0-1). 22. Vince Duits 0-1, 60. Sven Deen 1-1.

,,Dit zijn twee punten minder dan gewenst of gemoeten. Het was geen mooie wedstrijd. Wel hebben beide teams hard gewerkt. Wij waren de bovenliggende partij en voetbalden makkelijker dan Hollandia. Vince Duits had na de 0-1 ook de 0-2 moeten maken. Helaas kregen we na een eigen corner in de omschakeling de 1-1 om onze oren. We kregen in de extra tijd nog twee goede kansen om te winnen, maar speelden overtalsituaties dramatisch uit”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

Blauw Geel’38 staat in de derde periode drie punten achter op HSC’21 en kan in theorie nog meedoen om een periodetitel. Het team heeft, zo denkt Van Casteren, nog één overwinning nodig om zich helemaal veilig te spelen. Het kan dus nog alle kanten op.

Blauw Geel’38: Hashemi; Van Boxtel, Zeller, Dekkers, Egmond; Dobbelsteen, Voets, Hurkmans (67. Verbakel); Loermans, Duits (80. Duits), Op den Camp.