OSS’20 is ruime overwinning op Hercules kwijt, KNVB laat wedstrijd opnieuw spelen

OSS’20-trainer Bertran Kreekels reageert: ,,Het klopt. Wij kenden deze regel niet, maar het schijnt zo te zijn dat wanneer je meer dan vijftien wedstrijden hebt gespeeld voor een eerste elftal dat je dan niet meer voor een ander elftal uit mag komen.” OSS’20 heeft nog niet zo lang een eerste zaterdagploeg. ,,Door de nieuwigheid van de omstandigheden hebben we een fout gemaakt. Regels zijn regels.” Maar of Kreekels de regel helemaal kan volgen? ,,Het is vreemd. Ik snap de regel wanneer je er beter van wordt maar het eerste op zaterdag speelt zowat op het laagste niveau van Nederland. Dus we halen een speler uit een lager elftal, we worden er niet beter van, maar toch worden we bestraft.”