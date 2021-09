OSS’20 sluit topweek af met zege op Groene Ster

,,We waren de eerste zeven minuten scherp, zonder te scoren. Daarna had Groene Ster veel de bal, zonder kansen te krijgen. Wij waren in de stilstaande fase met kopballen gevaarlijk. In de tweede helft drukten wij de tegenstander achteruit en was het wachten op de doelpunten. Na de 1-0 nam het geloof af bij Groene Ster. Dit is een degelijke en dik verdiende overwinning”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

OSS’20 had een topweek, want woensdag versloeg de ploeg in de beker HSC’21. Nu wacht op 26, 27 of 28 oktober eredivisionist FC Twente. ,,Het liefst had ik een tegenstander gehad die wat makkelijker was, waardoor we wat langer in de koker kunnen blijven zitten en kunnen stunten”, gaf Kreekels aan. ,,We zien deze wedstrijd als een mooie ervaring.”