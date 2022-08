OSS’20 spoelt nare bijsmaak weg met late zege in Breda, UDI’19 kansloos na wegsturen Van Geelkerken

derde divisieUDI’19 was kansloos in Noordwijkerhout, OSS’20 zegevierde in Breda en Blauw Geel’38 dartelde wel, maar won uiteindelijk niet.

VVSB - UDI'19/CSU 3-0 (1-0). 10. George 1-0, 61. Van Otterlo 2-0, 83. Lo Fo Sang 3-0.

UDI'19 had het in Noordwijkerhout al lastig met het sterke VVSB maar toen Lars van Geelkerken in de 34e minuut ook nog direct rood kreeg konden de boeken in feite meteen dicht. Trainer Lodewijk de Kruif: “Je kon deze kaart geven, de situatie werd erg moeilijk. We zetten het wat anders neer maar het werd een ongelijke strijd.”

Het was Leroy George die voor 1-0 had gezorgd, de goal rook naar buitenspel. Al vrij snel wisselde De Kruif rechtsback Noah Werner die het erg moeilijk had. Ondanks het inbrengen later van Jordi van der Laan koerste UDI'19 op een kansloze 3-0 nederlaag af. “Accepteren en geen verdere schade oplopen in de vorm van blessures en/of kaarten", aldus De Kruif.

UDI'19/CSU: Vos, Werner (29. Koca), Van Geelkerken, Smits, Van den Broek, Lejic; Janssen (46. Van der Laan), Van Lankveld, Cuppen; Van Schoonhoven (71. Van de Goor), Van Hout (71. Van Haterd)

Baronie - OSS’20 1-2 (1-0). 45. De Grauw 1-0, 52. Peltzer 1-1, 89. Van de Vorst 1-2.

OSS'20 nam in Breda keihard wraak op de zeperd van vorige week tegen Gemert. Trainer Roy de Haan: “Vorige week startten we goed, nu juist niet.” Baronie nam de leiding door een vrije trap vlak voor rust te benutten. De Haan wisselde vervolgens drie keer en dat pakte erg goed uit.

“We hebben een sterke groep, vandaag hebben we als team gewonnen. De invallers deden het prima", zegt de trainer op besliste toon. Eén van die invallers, Jos Peltzer, kopte al snel op aangeven van Joep Engelen de gelijkmaker binnen: 1-1. De tweede helft was helemaal voor de gasten die echter tot de voorlaatste minuut moesten wachten op de winnende. Na terugleggen van de weer eens opgekomen Bart Spierings was het Kay van de Vorst die vanaf de rand zestien beheerst de lange hoek wist te vinden: 1-2.

OSS’20: Hoefnagels; Spierings, Van de Rande (80. Bul), Engelen, Elting (46. Abbel); Pijnenburg, Oztoprak (46. Zonnenberg), Van de Vorst; De Groot (60. Van Sonsbeek), Van Ballegooij (46. Peltzer)

Blauw Geel’38 - Quick 1-1 (1-0). 15. Haeve 1-0, 80. George 1-1.

De wedstrijd, twintig minuten later afgetrapt vanwege personele problemen binnen het arbitrale trio, was vanaf de eerste seconde in handen van de gastheren. Er werd prima gevoetbald. Het was bijvoorbeeld mooi om te zien hoe gestructureerd er van achteruit werd opgebouwd, veelal bekroond met een strakke wisselpass naar de andere kant. Al vrij kwam men op voorsprong: het was basisdebutant Matthijs Haeve die technisch fraai opendraaide en vervolgens vanaf achttien meter met een geplaatst schot de verre hoek wist te vinden: 1-0.

Vooral in de tweede helft hadden de gasten totaal geen grip op een dartelend Blauw Geel’38 dat de ene na de andere flitsende aanval op het glimmende kunstgras toverde. Het regende vervolgens kansen maar op één of andere manier werd het geen 2-0. En wat krijg je dan? Een kwartier voor tijd werd Blauw Geel iets onnauwkeuriger, het zal toch niet? Het antwoord kwam vrij snel: Enoch George draaide weg en schoot vanaf zeventien meter diagonaal de gelijkmaker binnen. Het was niet eens een kans, Blauw Geel’38 gaf de hele middag eigenlijk niets weg.

Blauw Geel’38: Zielschot, Hurkmans, H. van den Nieuwenhof, Zeller, Van Boxtel; Haeve (51. B. van den Nieuwenhof), Boonstoppel; Van der Zanden (84.Gurcuoglu), Loermans (84. Alkir), Nasser (80. Op den Camp); De Meij