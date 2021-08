OSS’20 treft competitiegenoot in tweede kwalificatieronde KNVB-beker, uitwedstrijd voor Dongen

Einde van het ‘tijdperk Tom’ bij Venhorst: aanvoerder Van den Boogaard zwaait af

17 juni Geen publiekswissel, geen afscheidswedstrijd in ‘ut Uurste’ en geen speech van de voorzitter. Maar een afscheid in mineur is het niet voor afzwaaiend Venhorst-captain Tom van den Boogaard (31), die alleen maar dankbaar is voor zijn tijd bij de rood-witten.