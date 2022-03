OSS’20 verliest inhaalduel, Blauw Geel’38 komt op bezoek bij Unitas niet verder dan gelijkspel

Hollandia - OSS’20 3-1 (1-1) 2. Tim Maalderink 0-1, 1-1, 2-1, 3-1.

Volgens OSS’20-trainer Bertran Kreekels was het niet goed genoeg in de inhaalwedstrijd tegen Hollandia. ,,We hadden een prima start en in de eerste helft ondervonden we niet echt problemen’’, vertelde de trainer. ,,We controleerde de wedstrijd.’’ Net voor rust valt de gelijkmaker na een individuele fout. ,,Dat is strategisch een vervelend moment’’, sprak Kreekels. ,,De tegenstander kon ons daarna goed uit ons eigen spel halen. Iedere ploeg heeft zijn eigen en die van hun was enorm veel energie in de wedstrijd steken.’’