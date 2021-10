OSS’20 wint van Hollandia, maar verliest Van Sonsbeek

OSS’20 - Hollandia 3-1 (1-0). 5. Tim Waterink 1-0, 50. Bart Spil 1-1, 73. Jos Peltzer (pen.) 2-1, 92. Tony de Groot 3-1.

,,We zijn beter dan de tegenstander, maar kunnen dat niet snel vertalen in een voorsprong die we uit kunnen breiden. In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen alles goed viel, moeten we nu heel hard werken. Het is qua effectiviteit niet top. We hebben genoeg kansen gehad, maar moeten via een penalty weer aan de leiding komen. Het kost ons veel energie om onze potjes te winnen”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

Invaller Rob van Sonsbeek viel zondag al na twee minuten uit. Hij kwam in de 55ste minuut in het veld, zette aan en voelde aan zijn hamstring: einde wedstrijd. Tony de Groot verving hem. ,,Hij had last gehad van zijn andere hamstring, niet van deze. Het schoot er in. Die zijn we voorlopig kwijt”, baalde Kreekels.

OSS’20: Hoefnagels; Spierings, Van Ginkel, Adriaans, Eltink; Zonnenberg, Calor (75. Van de Rande), Pijnenburg; Van der Velden (75. De Bruijn), Waterink (55. Van Sonsbeek, 57. De Groot), Peltzer.

Blauw Geel’38 - OFC 2-3 (1-1). 19. Koen van der Zanden 1-0, 27. 1-1, 53. Niels Wouters 2-1, 67. 2-2, 79. 2-3.

,,Een gelijkspel was absoluut verdiend geweest. Tegen de koploper is dat een goed signaal, maar helaas staan we zonder punten. De eerste tien minuten waren we zoekende. Zij begonnen heel dreigend. Dit gaat niet goed, dacht ik. Daarna kregen we meer grip op OFC. We scoorden ook, omdat Koen van der Zanden een rebound binnenschoot. Tot de rust was het redelijk in evenwicht en kregen beide teams amper kansen. In de tweede helft kwamen we snel op voorsprong, omdat Wouters wegdraaide en fantastisch binnenschoot. Helaas zagen we er een klein kwartier later niet goed uit en kon Butter goed binnen schieten. Ik had het gevoel dat we goed partij konden bieden en dat we nog een keer konden scoren. Zij maakten vanuit de tweede lijn de winnende treffer. OFC groef zich in en wij zochten de gelijkmaker. De bal viel alleen net niet goed. We waren net niet doortastend genoeg om het laatste zetje te geven”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

Blauw Geel’38 speelt zondag om 14.00 uur uit in Haaksbergen tegen HSC’21. Die wedstrijd is vervroegd, omdat de tegenstander van de mannen uit Veghel een week later haar honderdjarig bestaan viert.

Blauw Geel’38: Crusat; Van Boxtel, Voets, Zeller, Egmond; Loermans (80. Verbakel), Van der Zanden, Dobbelsteen; B. Van den Nieuwenhof, Wouters, Duits.