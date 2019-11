Oud-Willem II’er Anouar Hadouir ziet broers scoren, maar pakt zelf rood namens CHC

Zondag 3cAnouar Hadouir speelt sinds dit seizoen in de derde klasse bij CHC. Tegen Trinitas zag hij zijn broers Younes en Mounir scoren. Zelf pakte Anouar in de slotfase rood namens de ploeg van broer en trainer Fatah Hadouir.

Trinitas Oisterwijk - CHC 0-4 (0-2). 21. Younes Hadouir 0-1, 23. Glenn Kusters 0-2, 29. Glenn Kusters 0-3, 51. Mounir Hadouir 0-4. Rode kaart: 90+5. Anouar Hadouir (CHC).

Het smetje op de zesde competitiezege van koploper CHC was de directe rode kaart voor Anouar Hadouir, ver in de extra tijd. ,,Anouar ging door op een tegenstander en raakte daarbij die jongen. In onze ogen was het veel te zwaar voor een rode kaart”, aldus CHC-coach Fatah Hadouir.

Vlijmense Boys – Baardwijk 5-0 (3-0) 12. Nick Peijnenburg 1-0, 43. Nick Peijnenburg 2-0, 45. Nick Peijnenburg 3-0, 57. Peti Lutgens 4-0, 62. Nick Peijnenburg 5-0.

Het was de wedstrijd van Nick Peijnenburg, een speler met een vlammend schot. Zo opende de aanvaller de score met een geweldige pegel. Uit een vrije trap ramde Peijnenburg de bal tegen de touwe. Liet Peti Lutgens na om te scoren, stond hij op de juiste plaats om voor de rust Baardwijk, dat een heel fletse indruk maakte, op een stevige achterstand te zetten. Erna hetzelfde laken een pak, mochten de Waalwijkers nog blij zijn dat het slechts bij 5-0 bleef. Trainer Emiel Heefer, die met Baardwijk aan een helse klus bezig is om te overleven in de derde klasse B, vertrekt aan het einde van het seizoen. De club heeft zelf twee spelers van het zevende die de nodige ervaring op zak hebben om de Tilburger op te volgen: Frans van Helvoirt en Ruud van den Heuvel, beiden met een geel-zwart hart. Van den Heuvel, die bij de wedstrijd aanwezig was, houdt zich op de vlakte. ,,Als de club me vraagt, zal ik erover na moeten denken. In ieder geval bevalt het me nu ook goed. Trainen op donderdag, op zondag een wedstrijdje spelen.” En ook: ,,Het is zonde zoals het nu gaat. Wat het probleem is? Daar kan ik de vinger niet opleggen, daarvoor zie ik ze te weinig. In ieder geval ontbreekt het aan overtuiging.”

ODC - FC Engelen 3-1 (1-1). 16. Joep Timmermans 1-0, 42. Dylan Domingues 1-1, 77. Joep van der Meijden 2-1, 90. Just van Wijk 3-1. Rode kaart: 41. Roel van Lokven (ODC).

ODC-doelman Robbie Roelofs moest na afloop even naar het ziekenhuis, omdat hij niet helemaal goed zag nadat een speler van FC Engelen tegen hem op botste. Later bleek in het ziekenhuis dat Roelofs een gebroken neus te hebben opgelopen.

,,Na rust hebben we vanuit een redelijk compacte organisatie goed onze momenten gekozen”, vertelde een tevreden ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

,,We hadden hier veel meer uit moeten halen. Zeker omdat we ongeveer een uur met een man meer hebben gespeeld’, baalde FC Engelen-coach Anthony Lurling.

Zwaluw VFC - DSC 3-3 (2-2). 16. Tommy Kreté 1-0, 29. Bas Vos 1-1, 36. Ton Burg 1-2, 45. Tommy Kreté 2-2, 59. Leon van Heel 2-3, 90. Martin de Laat 3-3. Bijz.: Martin de Laat (Zwaluw VFC) mist penalty in 81e minuut.

,,DSC is vijf keer op onze helft geweest en ze scoren drie keer. Dat is knap. Verder was het in fases lastig om door hun stugge organisatie heen te komen”, sprak Zwaluw VFC-coach John Laponder, die zijn oude ploeg trof.

,,Na de 1-0 van Zwaluw VFC vond ik ons steeds beter spelen en kwamen we terecht twee keer op voorsprong. Na de 2-3 van ons zijn we vergeten om te blijven voetballen en hebben we teveel verdedigd, wat uiteindelijk resulteerde in een terecht gelijkspel”, sprak DSC-aanvaller Bas Vos.

Haarsteeg - DVG 0-0.

DVG-aanvoerder Martijn Caarls was net terug van een vakantie in Thailand. Hij nam een puntje mee uit Haarsteeg.

We hadden veel moeite met het spel van Haarsteeg en durvden zelf te weinig te voetballen. Een puntje was het maximaal haalbare vandaag”, sprak Caarls. Bij DVG debuteerde er in de naam van Andrei Tomus een Roemeense doelman. Die keepte volgens Caarls een dijk van een wedstrijd en hield dus de nul.

Na 22 minuten kon de scheidsrechter vanwege een kuitbeenblessure niet meer verder. Goede raad bleek niet zo duur: een arbiter, die het derde Haarsteeg had geleid, was bereid om zijn kloffie nog een keer aan te trekken. Zeer te prijzen, toch kon middenvelder Robin van Esch zijn capaciteiten niet echt waarderen. ,,Hij liet wel heel veel doorgaan, vooral randje zestien hadden we een paar vrije trappen moeten krijgen. Van handsballen had hij kennelijk nog nooit gehoord.”

Van Esch vond dat Haarsteeg, dat vorige week zondag met 4-0 van tweedeklasser DESK de volgende ronde van de beker haalde, twee punten had laten liggen. ,,En dat lag dus niet aan de scheids, maar aan onszelf. In de eerste helft hebben we drie grote kansen laten liggen.”

TGG - Nieuwkuijk 2-1 (1-0). 20. Achmed Moujahid 1-0, 63. Achmed Moujahid 2-0, 67. Mitchel Fitters 2-1.

,,Achie was bij ons de man van de wedstrijd. Hij heeft een erg sterke pot gevoetbald. Bovendien is deze overwinning verdiend te noemen”, jubelde TGG-coach Ricardo Aguado.

De eindstand lijkt aan te geven dat er kansen genoeg zijn geweest voor de gasten om er wat uit te peuren. Maar het was een vertekend beeld, vond Kuijk-trainer Corné Verhoeven. ,,We waren niet scherp genoeg, verloren te veel duels. Daardoor kun je ook niet veel afdwingen. TGG heeft het weliswaar lastig, maar ik had wel het gevoel dat die ploeg fitter aan het worden is.” Mitchel Fitters bracht de spanning nog terug. Daarna nog een kopkans, prima gekeerd door de Bossche doelman: daarna was het koekje op.

RKDVC – BVV 5-0 (2-0) 32. Maurice Adegeest 1-0, 44. Tugsad Kali 2-0, 77. Roy Lamers 3-0, 85. Bas Verhoeven 4-0, 87. Roy Lamers 5-0.

,,Nadat we onlangs te horen kregen dat Newien Ramlal en Ilias Sadqi tot de winterstop zijn uitgeschakeld vanwege blessures kregen we tot overmaat van ramp deze week te horen dat Ricky Brok een Hartinfarct heeft gehad en in het ziekenhuis ligt. Het zit ook allemaal niet mee dit seizoen”, baalde BVV-doelman Fahd Bouchti.