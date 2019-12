Oud-Willem II’er Ronnie Reniers schiet geweldig raak in de vijfde klasse

Zondag 5BIn een ver verleden speelde Ronnie Reniers achttien wedstrijden in het eerste van Willem II. De aanvaller, die daarna ook nog voor FC Den Bosch uitkwam, speelt nu in de vijfde klasse bij The White Boys. Zondag schoot hij namens die ploeg geweldig raak.

The White Boys – TVC/Breda 4-1 (2-1) 0-1, Sonny Leermans 1-1, Mitchell de Rooij 2-1, Ronnie Reniers 3-1, Harrie Hesselberth 4-1.

Binnen vijftien minuten paste Theo Lucius, trainer van The White Boys, al een wissel toe. Bjorn van Assouw van onder negentien mocht de snelle rechtsbuiten van de gasten in toom houden. Dat lukte. Ronnie Reniers zorgde voor het mooiste moment van de wedstrijd, zag keeperstrainer Frank Vlamings. ,,Van grote afstand poeierde hij de bal stijf in de kruising. Zelfs onze tegenstander stond ervan te kijken, had er een applaus voor over.”

FC Drunen – SSW 3-4 (2-1) 29. Kevin van Boxel 1-0, 34. Thom van den Elshout 2-0, 43. 2-1, 62. 2-2, 65. Eren Mert 3-2, 72. 3-3, 90. 3-4.

Met twee prachtige velddoelpunten nam FC Drunen een 2-0 voorsprong. Maar dat was trainer Ali Albayrak na afloop al bijna vergeten. ,,Daarna hebben we vier, vijf open kansen gemist. Dat leek helemaal nergens op. Als je zo voor het doel af laat weten, dan krijg je de kous op de kop.” Dat gebeurde. In de laatste minuut – ook dat nog.

Gloria UC – OVV’67 5-0 (1-0) 40. Daan Rossi, 70. Koen van den Broek, 76.Hein Patist 82. Hein Patist, 85. Bart Verhoeven.

,,De wedstrijd ging de eerste twintig minuten enorm gelijk op, OVV speelde aardig en degene die als eerste een foutje maakte, zou het een stuk moeilijker krijgen’’, sprak Gloria UC-trainer John Janssens. ,,Daan Rossi scoorde ook weer deze wedstrijd, na een paar weken in een vormdipje te hebben gezeten.’’

,,Er zijn ook twee spelers gedebuteerd, Jay Schaul en Hein Patist, maar met name die laatste speelde vandaag erg goed. Hein is een echte nummer 10 en liet in zijn debuut meteen zien dat hij kan scoren.’’

SVG – DVVC 1-1 (1-0) 40. Aron de Haan, 75. Emran Pourmanaf

,,Ik hou een dubbel gevoel over na deze wedstrijd’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Aan de ene kant hebben we enorm sterk verdedigd, maar aan de andere kant missen we zes open kansen. Toch verdienen de jongens na het verlies van vorige week een complimentje voor vandaag.’’

,,Ik verlies liever dan dat we gelijkspelen, en het is ondertussen al de vijfde keer dat we gelijkspelen’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Door een gebrek aan concentratie scoort SVG in de eerste helft uit een corner, waarna wij het in de tweede helft weer gelijk kunnen trekken. Aan de andere kant als je dan weer even niet oplet verlies je met 2-1.’’