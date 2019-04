Oud-Willem II’er Vicento schiet Kozakken Boys hoogstpersoonlijk langs FC Lienden

Hoofdklasse A Bas van Loon schopt weer tegen een bal na lang blessure­leed

18:08 Bas van Loon maakte zaterdagmiddag na lang blessureleed zijn rentree bij Achilles Veen. In februari 2018 viel Van Loon uit met een ernstige knieblessure aan zijn linker knie nadat hij net terug was gekeerd van een knieblessure aan zijn rechterknie. Van Loon mocht in de 38ste minuut Van der Pijl vervangen.