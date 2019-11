Ouderwets polletje nekt Oirschot Vooruit tegen Valkenswaard

Zondag 5C OKSV wint na wilde avond met speler en prins carnaval Roel van Dinther

22:13 Roel van Dinther is naast voetballer bij OKS ook fervent carnavalvierder. De speler van OKSV werd de avond voor de wedstrijd tegen Ruwaard verkozen tot prins carnaval van Herpen (Nachtgraversrijk). Het is niet de eerste keer dat hij prins is. Vorig jaar werd hij ook al verkozen.