OVC’26 heeft rode kaart nodig om te winnen van Audacia

Audacia – OVC’26 3-4 (3-3). 6. Erik Jansen 1-0, 8. Ward Ketelaars 2-0, 22. Kenny Staps 2-1, 35. Erik Jansen 3-1, 36. Andrew van Wouw 3-2, 43. Nassradine el Hadadi 3-3, 62. Mitchel van Zelst 3-4. Rode kaart: 9. Moaad el Bazzaz (OVC’26, twee keer geel).

,,We maken van een verliespartij een winstpartij. Ik ben echt trots op de jongens”, zei Rob van der Kaaij, trainer van OVC’26. ,,Tegen elf man lukte het wel en tegen tien man opeens niet meer. De angst sloop erin en we stopte met voetballen”, zag Audacia-trainer Hans Richters.

Na 9 minuten kreeg Moaad el Bazzaz zijn tweede gele kaart binnen een minuut en werd de wedstrijd kortstondig gestaakt. ,,Toen had ik heel even de tijd om alles om te zetten. Het leek wel of ze wat op hadden toen we de kleedkamer uitkwamen”, zei Van der Kaaij.

GSBW – Spoordonkse Boys 2-1 (1-1). 32. Sjoerd van Ham 0-1, 41. Luuk Becker 1-1, 46. Simon Brand 2-1.

,,We starten slordig, maar kregen in de loop van de eerste helft grip op de wedstrijd. We maken na de rust gelukkig heel snel de 2-1. Daarna gingen beide ploegen tot het uiterste en kregen beide ploegen kansen, maar bleef de score ongewijzigd. Ik denk dat we uiteindelijk de terechte winnaar zijn”, vond GSBW-coach Dennis de Bruijn. Spoordonkse Boys-coach Coen Vos was het daar niet helemaal mee eens: ,,Ik denk dat op basis van de kansen een gelijkspel terecht was geweest. Wij balen flink in ieder geval.”

Chaam – Tuldania 0-2 (0-1). 7. Pieter Abrahams 0-1, 61. Wiebe Verboven 0-2.

,,De drie punten waren heilig vandaag. Als je na zeven minuten voorkomt is natuurlijk alles anders, maar we hebben terecht gewonnen vandaag. Zij hebben hun kansen zeker ook wel gehad, maar we raken ook nog twee keer het aluminium. Uiteindelijk ben ik gewoon dik tevreden”, analyseerde Tuldania-coach Kees Mollen achteraf.

Jong Brabant – Viola 3-1 (2-1). 6. Luc Spierings 1-0, 13. Luc Spierings 2-0, 36. Justin Meeuwissen 2-1, 85. Luc Spierings 3-1.

,,Minder spannend dan vorige week, maar nog steeds een spannende wedstrijd. We controleren de wedstrijd na twee vroege goals en vergeten de 3-0 te maken. Door een foutje van mijn keeper komen zij terug in de wedstrijd en hadden we het lastig in de tweede helft. Ze werden niet echt gevaarlijk, maar er waren wel een aantal hachelijke momenten. Mijn jonge ploeg heeft het volwassen afgemaakt en zes uit twee is gewoon goed”, zag Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Voor Luc Spierings was het wederom een mooie middag. Net als vorige week tegen WSJ maakte hij een hattrick.

Were Di – SV Reeshof 3-1 (2-0). 33. Marijn Stenvert 1-0, 38. Joep Kuijpers 2-0, 56. Joep Kuijpers 3-0, 68. Lars Tennink 3-1. Rode kaart: 51. Tim Snijders (Reeshof).

,,Reeshof kreeg zeker kansen voor de 1-0, maar de goal viel niet en bij ons wel. We maakte snel de 2-0 en na de rode kaart en de 3-0 was het gespeeld. Daarna spelen we het niet zakelijk genoeg uit en wordt het 3-1, maar de overwinning was terecht”, gaf Were Di-coach Ivo Bouckaert aan.

Bij de 2-0 en de 3-0 kwam de assist van Were Di-keeper Nick van Zijl.

Gesta – WSJ 4-3 (1-1). 42. Nickwell Landburg 0-1, 59. Omar Albaki 2-1, 75. Ricardo Donders 3-3.

,,We waren voetballend een stuk beter, maar maken te weinig goals in de openingsfase. Het spelbeeld blijft hetzelfde maar zij benutten de kansen. Dan is het 3-3 en willen we dingen te mooi oplossen en krijgen we de 4-3 nog om de oren. Soms moet je als verdediger een bal ook gewoon het kanaal in rammen op het einde, maar dat gebeurt dan niet”, zaf WSJ-coach Frank de Brouwer.

Vorige week verloor WSJ de wedstrijd ook in de slotfase. Toen verloor het door twee goals in de blessuretijd met 2-3 van Jong Brabant.

RKDSV – Riel 2-0 (1-0).