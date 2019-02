OVC’26-trainer ziet totaal andere sport door verregend veld: ‘Het leek wel op waterballet’

Waspik - OVC’26 5-4 (3-3). 4. 1-0, 15. 2-0, 19. Kenny Staps 2-1, 30. 3-1 (pen.), 35. Shuburney Rosario 3-2, 44. Shuburney Rosario 3-3, 75. 4-3, 77. 5-3, 85. Kenny Staps 5-4 (pen.). Rode kaart: 84. speler Waspik.

Moment van de wedstrijd: Volgens Remon van Nunen, assistent/coach van OVC, had er in Waspik helemaal niet afgetrapt moeten worden. ,,Het leek meer op waterballet dan op voetbal. Vooral tijdens de slotfase”, aldus Van Nunen, die vanwege afwezigheid van Rob van der Kaaij de eindverantwoordelijk was bij OVC. Van der Kaaij werd geopereerd aan zijn knie.

Bijzonderheid van de wedstrijd: OVC scoorde in de degradatiekraker viermaal, maar dat was dus niet genoeg voor een zege. Omdat ZIGO op bezoek bij Baardwijk won, zijn de Tilburgers inmiddels de hekkensluiter van de derde klasse B geworden. ,,Dat is flink balen. Hopelijk zijn we snel weer van die plaats af”, aldus Van Nunen.

Baardwijk – ZIGO 1-2 (0-0) 55. Herjan Lambrink 0-1, 70. Nickwell Landbrug 0-2, 76. Joep Klerx 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Het tempo lag bij ons te laag, daardoor kon ZIGO ons te makkelijk bijbenen”, vond trainer Emiel Heefer. ,,Toch was het een onverdiende nederlaag, maar voetbal kan soms oneerlijk zijn.”

De 0-2 van ZIGO. ,,Daarmee beslisten we het duel”, zag ZIGO-coach Ercument Metin

Bijzonderheid van de wedstrijd: ZIGO troefde Baardwijk af op effectiviteit.

Dankzij de 1-2 uitzege deed ZIGO de laatste plaats over aan OVC’26. ,,We winnen nu voor de derde keer op rij en daar zijn we heel blij mee. Er wordt keihard gewerkt”, aldus Metin.

DESK – Oosterhout 2-0 (2-0) 30. Djordi Smout 1-0, 40. Djordi Smout 2-0.

Moment van de wedstrijd: Het maken van de opstelling. ,,Een paar spelers waren geschorst, een ander zat in het buitenland”, zegt DESK-trainer Tom Heijkoop. ,,Het was een hele puzzel. Uiteindelijk heb ik besloten om ons 4-3-3-systeem in te ruilen voor een mannetje meer op het middenveld. Het pakte goed uit.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het hoofdveld van DESK was vanwege de regen onbespeelbaar. ,,Vanaf 1 januari ben je dan verplicht om op je kunstgrasveld te spelen”, weet Heijkoop. ,,Dat veld van ons moet worden vervangen, is heel slecht. Bovendien is Oosterhout gewend om op zo’n mat te spelen. Ik was er niet blij, maar achteraf gezien is het heel goed afgelopen.”

RWB – Groen Wit (Breda) 3-4 (2-1) 5. Pjotr ten Berge 1-0, 25. 1-1, 40. Ronald Possemis 2-1, 60. 2-2, 70. 2-3, 75. Kevin Remie 3-3, 90. 3-4.

Moment van de wedstrijd: De extra tijd. ,,Nadat Groen Wit op 3-4 was gekomen, hadden we nog gelijk kunnen maken”, zag RWB-trainer Ruud van den Heuvel. “Maar tot twee keer toe werd een bal van de lijn gehaald.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De jongens hebben gevochten als leeuwen, maar kenden vandaag niet het geluk om er iets aan over te houden”, aldus Van den Heuvel.

SCO - Gilze 1-1 (1-0). 75. Rudy van Hoek 1-1 (pen.)