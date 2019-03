OVC’26 wint Tilburgse stadsderby van ZIGO

AMATEURVOETBAL Overzicht | OVC’26 wint Tilburgs onderonsje van ZIGO, Beek Vooruit met speels gemak langs WSC

20:53 Ook deze week klonken er omstreeks 14.30 uur weer de nodige scheidsrechtersfluiten op de Brabantse amateurvoetbalvelden. Er werd namelijk flink gevoetbald in onze provincie. Onder meer de Tilburgse derby tussen OVC’26 en ZIGO stond op het programma in 3B. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.