OVC’26 wint van Riel, Reeshof blijft aan kop

OVC’26 - Riel 3-1 (2-0). 12. Bram Verschuren 1-0, 15. Michael Smulders 2-0, 53. Bart Rutten 2-1, 58. Andrew van der Wouw 3-1.

OVC’26- trainer Rob van der Kaaij was in zijn nopjes: ,,We waren de eerste helft echt goed. We wonnen elk duel en ook voetballend ging het goed. De laatste tien minuten laten we het even lopen, maar dat is misschien ook makkelijk praten vanaf de bank. Na de 2-1 zijn we het even kwijt, maar daarna pakken we het goed op. We creëren daarna nog genoeg, maar hun keeper hield zijn doel met een paar uitstekende reddingen schoon.”

,,We verliezen vandaag op intensiteit. Zij willen veel meer en winnen in de eerste helft bijna alle duels. We worden helemaal omvergeblazen in de eerste helft en hebben niks in te brengen. Na de goal van Bart geloven we er weer even in, maar dan gaan we zelf in de omschakeling in de fout en dan wordt het 3-1 en weet je dat het gespeeld is. We hebben vandaag geen aanspraak kunnen maken op iets”, zei Riel-trainer Nick van Vugt.

Audacia – Viola 4-1 (1-1). 1. Dirk van Ierland 1-0, 34. 1-1, 74. Ward Ketelaars 2-1, 79. Ward Ketelaars 3-1, 90. Dirk van Ierland 4-1.

Audacia-trainer Hans Richters was blij met de eerste overwinning: ,,We kwamen al snel op 1-0, maar het gaf ons niet de opkikker die je zou denken dat het zou geven. We gingen zelfs heel krampachtig spelen en ongeveer iedere tweede bal was voor Viola. Na ruim een halfuur werd het dan ook 1-1 en daarna was het wachten op de 1-2, maar die viel gelukkig niet. Na rust zijn we keihard gaan werken en dat betaalde zich uit. Alex Aarts miste nog een penalty, maar door twee goals van Ward Ketelaars stelde we de overwinning veilig. Een helft was voor hun en de tweede was met een hoop strijd voor ons.”

GSBW – Jong Brabant 1-3 (0-2). 25. Marnick Muskens 0-1, 39. Tom Bastings 0-2, 87. Willem Kleijssen 1-2, 90. Daan Roeffen 1-3. Rood: 70. Bradley Luijten (GSBW, twee keer geel).

,,Wij waren ondermaats vandaag en lopen hier tegen een terechte nederlaag aan. Zij maken twee goede goals uit standaardsituaties en na de 1-2 lukt het ons ook niet om nog iets te forceren. Soms heb je van die dagen dat je je niveau niet haalt en meer kan ik er ook niet van maken. Totaal geen aanspraak op de overwinning kunnen maken vandaag in ieder geval”, zag GSBW-trainer Patrick Marcelis.

Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant, was blij: ,,Deze twee ploegen kennen elkaar goed en jaar in jaar uit is het spannend. De details maken meestal het verschil en vandaag weer. In de eerste helft scoren we twee goede goals uit stilstaande situaties en verdedigen we vooral georganiseerd. Zij kregen daarom niet echt kansen en in de tweede heft ook weinig. We kwamen niet echt in de problemen en via een klutsgoal van Daan Roeffen wordt het nog 1-3.”

SV Reeshof – Were Di 2-0 (0-0). 58. Mitch Jansen 1-0, 88. Dani van Schijndel 2-0.

,,Het voetbal was de eerste helft ondermaats, maar we kregen wel genoeg kansen. Ook Were Di kopt vlak voor rust nog op de paal. Ik was wel blij met de rust, want we konden alles even goed neerzetten en toch even benadrukken dat er een tandje bij moest. Dat heb ik in de tweede helft gezien en zo trokken we de overwinning over de streep. Ik moet wel zeggen dat de sfeer ook niet echt uitnodigde om het maximale uit jezelf te halen”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Ivo Bouckaert, trainer van Were Di, vond de sfeer ook matig: ,,Het was echt een sfeerloze ambiance en het was zeker in de tweede helft geen goede wedstrijd van beide kanten. Ons veldspel vond ik in de eerste helft beter, maar Reeshof kreeg de beste kansen. Wij kregen zeker ook kansen en raken vlak voor nog de paal. Degen die de eerste goal zou maken, zou vandaag winnen en dat was Reeshof.”

Gesta – Berkdijk 5-0 (1-0) 2. 1-0, 47. 2-0, 55. 3-0, 70. 4-0, 80. 5-0.

Berkdijk begon heel zwak. ,,Daarna liepen we achter de feiten aan, al hebben we voor de rust zeker kansen gehad om de boel gelijk te trekken”, zag trainer Pieter Elias. ,,Net na rust hetzelfde verhaal, dan ga je de bietenbrug op.” De rood-zwarten staan er beroerd voor: pas één punt. ,,Ik blijf erin geloven dat die ommekeer komt. Als de jongens dat ook maar doen.”

Bijzonderheid: Berkdijk eindigde met slechts acht spelers de wedstrijd. ,,Heeft niks met kaarten te maken, we hebben nog niet eens een gele prent gepakt”, zegt Elias. ,,Ik was door mijn wissels heen, kregen daarna spelers last van pijntjes.”

