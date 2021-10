OVC’26 krijgt enorm pak slaag van Jong Brabant

OVC’26 - Jong Brabant 0-8 (0-2) 23. Daan Roeffen 0-1, 34. Thijs Maas 0-2, 54. Zeger Vugts 0-3, 56. Thijs Maas 0-4, 60. Daan Roeffen 0-5, 67. Khalid Korch 0-6, 75. Tim Suos 0-7, 77. Tim Suos 0-8

Jong Brabant kende een geweldige middag tegen OVC’26. Het speelde met enige regelmaat de thuisploeg helemaal zoek. Daan Roeffen, Thijs Maas en Tim Suos waren alle drie tweemaal trefzeker. ,,We moeten ons schamen voor deze wedstrijd‘’, aldus OVC-verdediger Matthew Haneveer.

,,Er stonden vandaag twee elftallen op het veld, maar één team en dat waren wij. We hebben gedaan wat we konden en deze zege is dik en dik verdiend. De jongens bleven de hele wedstrijd doen wat we hadden afgesproken en stonden echt als een team op het veld”, vertelt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Riel – Gesta 1-1 (1-1). 12. Robbert Swinkels 1-1.

,,Dit is een terechte uitslag denk ik. We waren goed in de eerste helft, maar de eerste kans die ze krijgen is een doelpunt. Dat is de afgelopen weken wel vaker en dan loop je direct achter de feiten aan. We spelen voor de rest wel goed in de eerste helft en daarvoor mijn complimenten naar het team. In de tweede helft worden we slordig en dan worden de ruimtes zo groot en lukt het niet meer nog iets te forceren”, zegt Riel-trainer Nick van Vugt.

Viola – Chaam 2-1 4. Chris Schellekens 1-0, 55. 1-1, 89. Bastiaan Arends 2-1.

,,We spelen de eerste twintig minuten prima, daarna vond ik ons vooral in de opbouw erg slordig waardoor we Chaam beter maakten dan ze zijn. Beiden ploegen creëerden te weinig om recht te hebben op een overwinning maar net als voorgaande wedstrijden blijkt dat we fitter zijn en in de eindfase nog energie over hebben. De 2-1 was een geweldige goal. Een fantastische voorzet werd door de inlopende Bastiaan Arends bij de tweede paal goed binnengeschoten”, zegt Viola-trainer Dennis de Bruijn.

Gloria UC – GSBW 0-5 (0-0). 54. Milan van Boxtel 0-1, 73. Willem KLeijsen 0-2, 74. Bradley Luijten (pen.) 0-3, 80. Danilo Farcii 0-4, 87. Rick van Amersfoort 0-5.

,,De eerste helft was het niet goed van onze kant, eigenlijk echt slecht gewoon. Dan mopperen we wat tegen elkaar in de rust en draaien we het in de tweede helft om. We zetten ook tactisch wat om en lopen zo toch uit naar een ruimte overwinning. Dat is de fase waar we nu in zitten. Telkens hebben we het lastig op het begin, maar tonen we veerkracht. Een mooi moment was dat jeugdspeler Danilo Farcii scoorde bij zijn debuut. Die luxe hebben we dan ook wel weer, dat we jeugdspelers in kunnen brengen”, vertelt GSBW-trainer Patrick Marcelis.

,,Zij hebben zeker een goede ploeg, misschien wel de beste uit onze klasse. Op veel vlakken hebben ze meer kwaliteit, maar we deden het toch heel behoorlijk in de eerste helft. Ik denk zelfs dat wij de betere kansen hebben gehad en voor moeten komen. Na de 0-1 breekt er iets bij mijn jonge ploeg en lopen zij uit. Jammer, want de bal was bij die 0-1 niet over de lijn en dat gaf GSBW ook toe na de wedstrijd. We moeten vandaag negentig minuten echt top zijn en dat lukte maar 65 minuten.

Blauw Wit’81 – Audacia 7-2 (3-0). 21. Bas Jansen 1-0, 29. 2-0, 43. Frank Klaassen (pen.) 3-0, 46. Frank van Beek 4-0, 52. Toby netten 5-0, 53. Thimo Netten 6-0 60. Dirk van Ierland 6-1, 76. Thomas van Zon 6-2, 78. Winston van Dijk 7-2. Rood: 42. Ward Ketelaars (Twee keer geel, Audacia).

,,We waren vandaag vanaf minuut één heel dominant vond ik. Zij loerde op de counter en waren hier en daar nog een keer gevaarlijk, maar niet echt. Er was een ploeg die voor de winst speelde en dat waren wij. Voor rust benutten we een strafschop en krijgen zij rood, dat is wel een enorme dreun. Na rust maken we in acht minuten nog drie doelpunten en dan is het helemaal klaar natuurlijk. Daarna verslappen we en krijgen we nog twee goals tegen. Logisch, maar staat wel enorm lelijk”, vertelt Blauw-Wit’81-trainer Sofus de Rooij.

,,Blauw-Wit maat te groot voor Audacia. Audacia was deze wedstrijd niet bij de les en heeft alleen maar achter de feiten aangelopen. Na de 2-0 kwamen we met tien man te spelen en de daaropvolgende pingel betekende de 3-0 ruststand. Na rust was het Blauw-Wit dat met goed veldspel uitliep naar een dik verdiende 7-2. Uithuilen en zondag opnieuw beginnen. Het verschil tussen uitwedstrijden en thuiswedstrijden is bij onze jonge ploeg te groot”, vertelt Audacia-trainer Hans Richters.

WSJ – SV Reeshof 6-3 30. Koen van de Otterlo (pen.) 1-1, 62. Remco Marcelis 3-2, 81. Roy Staps (pen.) 5-3.

,,Wij waren figurant in hun voorstelling vandaag. We brachten te weinig vandaag en waren overal te laat. Er was geen beleving, nergens de inzet om de tweede bal te halen en het lukte gewoon niet. Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat we in de wedstrijd zouden komen. Soms speel je slecht en heb je nog wat aanknopingspunten, maar dat was vandaag ook niet. Complimenten naar de tegenstander, want zij deden het erg goed”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

,,Erg trots op mijn ploeg vandaag. Er stonden vandaag twee elftallen op het veld, maar één team en dat waren wij. We hebben gedaan wat we konden en deze zege is dik en dik verdiend. De jongens bleven de hele wedstrijd doen wat we hadden afgesproken en stonden echt als een team op het veld. Ze haalde de angels eruit bij OVC en bleven nadat het al 3-0 stond gaan en gaan. Dan kunnen jeugdspelers invallen en mensen met minder minuten en dat is leuk natuurlijk”, vertelt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.