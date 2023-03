OVC’26 neemt na tumultueus duel tegen Merlijn afscheid van enkele spelers: ‘Dit leek nergens op’

Derde klasse E Aanvoerder Mounir Al Mansouri wil hoger spelen dan de derde klasse, en het liefst bij Margriet: “De derby tegen Schadewijk leefde enorm bij de club en spelers”

Margriet draait een sterk seizoen in de derde klasse E. Nadat vorig jaar werd afgesloten met een vijfde plaats, is de ploeg van Maarten van Vugt nu de naarste achtervolger van koploper Avanti’31. ,,We zijn als team steeds beter op elkaar ingespeeld”, merkt aanvoerder Mounir Al Mansouri (24) op. ,,We hebben wat nieuwe spelers en een wat frissere groep. In het begin hebben we hier en daar wat puntjes laten liggen. We hadden ook drie punten voor kunnen staan”, weet hij.