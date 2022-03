Overzicht | Achilles Veen bindt Scherpenzeel aan de zegekar, Wilhelmina wint bij de kampioenskadidaat

inhaalduels TGG en Boxtel winnen burenru­zies, koploper VOAB blijft steken op remise

In zondag 3B won TGG op bezoek bij buurman BVV. Zwaluw versloeg RKTVC met moeite in 3C. In zaterdag 4F kon OSC’45 De Braak een kwartier lang bijbenen, maar dat was niet genoeg. In 4G versloeg Boxtel Essche Boys in een doelpuntrijke wedstrijd en in dezelfde klasse boekte RKKSV een belangrijke overwinning op Teisterbanders. Dit en meer op een bomvolle inhaalavond.

11 maart