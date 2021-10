Overzicht | Achilles Veen geeft doelpunten gemakkelijk weg, Sleeuwijk speelt gelijk

vierde klasse E RKDSV-trai­ner vergelijkt zijn vierdeklas­ser met PSV tegen Willem II: ‘Dit was precies hetzelfde’

3 oktober Wie vorige week Willem II - PSV heeft gemist kreeg zondagmiddag een herkansing bij RKDSV. Volgens RKDSV-coach Frans Verbeek had zijn ploeg veel weg van PSV tegen de Tilburgers. Geweldig voetballen, maar niet scoren. Raoul Isalin was ook meteen de Eran Zahavi van RKDSV. Hij scoorde in het goede en eigen doel.