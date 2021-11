Overzicht | Achilles Veen komt één goal tekort, GDC incasseert voor al drie wedstrijden geen tegentreffers

Hoofdklasse A Knap spelend Achilles Veen pakt punt tegen Zwaluwen

Achilles Veen speelde tegen Zwaluwen een prima wedstrijd. Het team van trainer John Karelse bleef tegen de koploper (tot voor zaterdag) knap overeind: 1-1. Vooral voor rust verdiende Achilles bijna het predicaat ‘perfect’. ,,Ik ben heel tevreden over wat we hebben laten zien. In de eerste helft waren we heel goed aan de bal. De 1-1 doet recht aan de verhoudingen”, complimenteerde John Karelse zijn volgelingen.

