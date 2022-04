Overzicht | Achilles Veen verliest van Jodan Boys, GRC doet zichzelf te kort

Vierde klasse C Dussense Boys boekt weer zevenklap­per tegen SAB en scoort even vaak als in de afgelopen zes competitie­wed­strij­den

Dussense Boys had het lastig de afgelopen weken. De goal werd lastig gevonden door de ploeg van André Vos, maar de wedstrijd tegen SAB bood weer perspectief. Eerder dit seizoen werd het 7-0 in de thuiswedstrijd en dat lukte nu weer. Onder andere drie goals van Joeri van Heel waren genoeg voor de eerste overwinning in ruim een maand tijd.

18 april