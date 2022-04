Overzicht | Achilles Veen zet achterstand om, Almkerk op weg naar lijfsbehoud

Hoofdklasse B OSS'20 verliest wedstrijd met twee gezichten en assistent mist debuut van zoon

OSS'20 was in de eerste helft heer en meester vond trainer Bertran Kreekels. OFC kwam niet voer de middenlijn, maar dat was in de tweede helft wel anders. OFC maakte na een kwartier binnen twee minuten twee doelpunten en daarna leek de wedstrijd gespeeld. Bij een winnend UDI'19 debuteerde de zoon van assistent-trainer Jurgen van de Goor en daar kon hij dus niet bij zijn.

24 april