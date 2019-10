Overzicht | Altena de sterkste in derby tegen Sleeuwijk, GRC’14 ten onder bij koploper

zaterdag 4D Kerkwijk speelt SVS’65 ‘van het kastje naar de muur’, maar verliest toch

17:39 Herovina is blij met een punt tegen Peursum, bij Kerkwijk daarentegen weinig reden tot blijdschap. ‘Ongelooflijk dat we hier verliezen’, was leider Marc de Bijl verbaasd na 0-2 tegen SVS’65.