Overzicht: Altena gaat hard onderuit tegen Roda Boys, gelegenheidsspits helpt Well aan zege

amateurvoetbalOok deze dinsdagavond stonden er weer enkele inhaalduels op het programma. Het werd een teleurstellende avond voor Altena, dat verloor van Roda Boys/Bommelerward. In de 4F (zaterdag) was er een verdediger die als spits de show wist te stelen.

Tweede klasse F (zaterdag)

Roda Boys/Bommelerwaard - Altena 3-0 (3-0). 9. Loef 1-0 14. Nikbakht 2-0 41. Nikbakht 3-0.

De afgelopen twee wedstrijden pakte Roda Boys, dat zo graag naar de eerste klasse wil, slechts één puntje. En dan Altena op bezoek, dat leek een behoorlijk zware dobber: de Nieuwendijkers krijgen weinig doelpunten tegen. Aan de andere kant: waren ze voor de winterstop nog ongeslagen, in de maand maart leden de mannen van trainer Johan van der Werff twee nederlagen. Zijn collega Jan van Grinsven was zeer te spreken over zijn team. ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. En wat me ook aansprak: het 1-5-3-2-systeem is erg goed uitgevoerd.”

Tijdens de thee met 3-0 achter staan, aanvoerder Julian Geelhoedt moest diep in zijn geheugen graven wanneer dat voor het laatst was voorgekomen. ,,Zeker vier jaar geleden. We hadden een complete offday.”

Woudrichem – Drechtstreek 2-1 (0-1). 38. Van Aggelen 0-1 48. D. Schaap (pen.) 1-1 52. Duyzer 2-1. Rood: Van Vliet (Drechtstreek).

Voor de rust was het duel in evenwicht. Maar die balans werd door Ties van Aggelen verstoord toen hij na een dieptepass de complete defensie van de thuisclub op snelheid klopte. ,,In de rust aangegeven waar onze mogelijkheden lagen”, zegt trainer Gerrie Schaap. ,,En dat betaalde zich al heel snel uit.” Na een duwfout mocht Danny Schaap vanaf de strafschopstip de gelijkmaker aantekenen. Een paar minuten later geloofde Yoeri Duyzer dat een de bal na een dieptepass nog kon achterhalen. Hij kreeg gelijk, verschalkte de doelman van de gasten met een fraaie lob. ,,Drechtstreek probeerde daarna met de lange bal de gelijkmaker te forceren. Dat wisten we eenvoudig te neutraliseren.”

Vierde klasse F (zaterdag)

Well - FC Drunen 3-2 (1-1). 10. 0-1 30. De Koning 1-1 60. De Koning 2-1 80. Chis 3-1 88. 3-2.

Max de Koning staat normaal in de achterhoede. Trainer Remy Schouwenaar had ‘m twee linies opgeschoven. De gelegenheidsspits deed het voortreffelijk, zette een achterstand tegen de rode lantaarndrager om in een voorsprong.

,,Dat we op jacht moesten naar de gelijkmaker, was een tegenvaller”, zegt Schouwenaar. ,,Maar we zijn rustig gebleven, wisten dat we die gasten zoude kloppen. En dat is ook gebeurd.” Maar niet met grote cijfers, zoals wellicht was gedacht. ,,Maakt niet uit, je krijgt toch maar drie punten.”