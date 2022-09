Overzicht amateurvoetbal beker | Dongen verrast met winst op SteDoCo, UDI’19 geeft comfortabele voorsprong volledig weg

UDI had namelijk binnen het half uur een comfortabele -en eveneens verrassende- voorsprong van 0-2 te pakken op bezoek bij tweededivisionist OFC. Lang leek het er ook op dat de bezoekers uit Uden er met de winst vandoor zouden gaan, maar in een kort tijdsbestek kwam OFC langszij.

De verlenging die volgde was even doelpuntrijk, als opmerkelijk, maar niet in het voordeel van UDI. OFC kwam al snel op 3-2, waarna de thuisploeg uit Oostzaan na 100 minuten verder moest met tien man. UDI rook kansen, maar werd keihard op de vingers getikt. Het tiental van OFC liep binnen een mum van tijd uit naar 6-2. Een pijnlijke nederlaag voor UDI, zeker na die snelle voorsprong.

Dongen wint eindelijk weer eens

Ook VV Dongen wist op een 0-2 voorsprong te komen op bezoek bij derdedivisionist SteDoco. De geplaagde ploeg van trainer Osman Erbas wist dit seizoen in de competitie nog niet één punt te pakken, maar op bezoek in Hoornaar lukte het Dongen wél om te winnen. Ondanks een tegengoal in de tweede helft, bleef Dongen op de been, waardoor de club is geplaatst voor het hoofdtoernooi van de beker.