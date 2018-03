Overzicht amateurvoetbal: Dussense Boys wint doelpuntrijke derby, Ravenstein maakt zeven goals

Heel Zuid II werd dit weekend afgelast en ook veel wedstrijden in Zuid I vonden geen doorgang. Uit ons gebied werden er in totaal 94 wedstrijden afgelast , 53 duels gingen wél gewoon door.

Derde divisie zondag

OJC Rosmalen - Jong Vitesse 0-5 (0-2). 8. Mercan 0-1, 34. Oude Kotte 0-2, 60. Buitink 0-3, 69. Buitink 0-4, 78. Berden 0-5. ,,Jong Vitesse was simpelweg een maatje te groot voor ons. Desondanks is 0-5 wel een geflatteerde uitslag", vond OJC-middenvelder Jeroen Sterrenburg.

- Dongen - Quick 3-1 (1-1). 6. Van der Waarden 1-0, 34. Van der Heiden 1-1, 78. Van Zon 2-1, 82. Van Bree 3-1. Ron Timmers, coach Dongen: ,,Maar één ploeg verdiende te winnen. Dat was Dongen.”

Hoofdklasse B zondag

- OSS'20 - Jong FC Den Bosch 4-0 (2-0). 18. De Groot 1-0, 29. Van de Sande 2-0, 53. De Groot 3-0, 90. Coskun 4-0. ,,Tot de 1-0 van OSS'20 was er weinig aan de hand en vond ik ons de bovenliggende partij. Vervolgens waren we aanvallend gezien niet overtuigend genoeg en misten we een dosis lef om het OSS moeilijk te maken", analyseerde Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven. OSS’20-trainer Bertran Kreekels: ,,We sluiten een vervelende week na de bekeruitschakeling heel mooi af.”

- UDI’19 - Meerssen 2-1 (0-0). 55. L. Van Geelkerken 1-0, 70. Gakpo 2-0, 85. Van der Schoot 2-1. UDI’19-trainer Bert Ruijsch: ,,We moesten even op gang komen. In de tweede helft was UDI de betere ploeg.”

Eerste klasse C

- Nemelaer - FC Tilburg 4-1 (2-0). 25. Vugts 1-0, 44. Van Baast 2-0, 53. M. Diepens 3-0, 59. Saez 3-1, 82. Van de Ven 4-1. 88. rode kaart: Allach (FC Tilburg). ,,Ik ben een trotse en tevreden trainer”, liet Nemelaer coach Theo van Geffen weten na de zege op FC Tilburg. ,,Want we speelden een prima wedstrijd en wisten dat goede spel dit keer ook eens uit te drukken in een ruime en dikverdiende overwinning.”

- Alverna - HVCH 1-2 (0-2). 8. Van Lee 0-1, 17. Sedeqi 0-2, 56. Van Gelder 1-2. HVCH-trainer Maarten van Vugt: ,,Drie punten er bij. Goed gespeeld het eerste halfuur. Op naar volgende week.”

Tweede klasse E

- SC Kruisland – Uno Animo 2-1 (1-0). 15. Schouw (pen.) 1-0, 55. Schouw 2-0, 70. Van Loon 2-1. ,,Op basis van de eerste helft verdienen we niks, maar het laatste half uur zie ik het oude Uno Animo terug. Daarin hadden we het punt moeten verzilveren”, vond Uno-trainer Stefan Brok.

Derde klasse B

- Baardwijk – TSC 0-1 (0-0) 81. 0-1. ,,Gezien de kansenverhouding hebben we onverdiend verloren. Het is jammer dat we geen loon naar werken kregen”, meende Baardwijk-trainer Emiel Heefer.

- DESK - Were Di 2-0 (0-0) 51. Dekkers 1-0, 61. Emmers 2-0. ,,Voor de rust waren we erg slordig aan de bal. Erna zag het er veel beter uit en konden we zo via twee aardige combinaties de stugge verdediging van Were Di slopen”, vond DESK-trainer Harry Biemans. Ondanks een veelbelovende ruststand bleef het zo gewenste resultaat opnieuw uit voor de Tilburgse rode lantaarndrager. ,,Erg jammer", treurde trainer Peter Burg. ,,Zaten in een goede flow na de eerste helft, maar na twee snelle goals in de tweede was de pot gespeeld."

ZIGO - JEKA 2-5 (1-2). 16. Brok 1-1, 51. Landbrug 2-2. Trainer Cemal Yilmaz zag zijn ploeg de koploper prima weerstand bieden, maar stilstaande situaties koste ZIGO kort na het uur de kop. ,,Daar moeten wij van leren. Ook moeten onze kansen eerder afgemaakt worden."

Derde klasse C

- RKDVC - FC Engelen 3-2 (1-2) 20. Lurling 0-1, 35. Bostanci 1-1, 40. Nagtzaam 1-2, 65. Van Zutphen 2-2, 75. Voorhaar 3-2. ,,De gemeente Heusden had alle voor alle sportparken de wedstrijden moeten afgelasten”, meende John Meijs, trainer van RKDVC. ,,Het was vanwege de wind een vrij eigenaardige wedstrijd. Zo leek een vrije trap van Niels Nagtzaam eerst nog op weg naar de cornervlag, maar de bal waaide vervolgens de goal in", sprak FC Engelen-coach Ron Schrier.

- Real Lunet - Sint-Michielsgestel 2-2 (1-2). 7. Chraou 1-0, 23. J. van Lijssel 1-1, 36. Vliegenthart 1-2, 47. Dix 2-2. ,,Als je een punt pakt op bezoek bij Real Lunet dan mag je denk ik niet klagen. Wel misten we in de slotfase nog twee grote kansen", vertelde Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel. ,,Op de een of andere manier hebben wij altijd moeite met Sint-Michielsgestel. Dat was vandaag wederom het geval", moest Real Lunet-coach Glenn Simon eerlijk bekennen.

- ODC - Wilhelmina 8-1 (4-1). 4. Schellekens 1-0, 8. S. van Lokven 2-0, 27. Schellekens 3-0, 38. Schellekens 4-0, 42. Netten 4-1, 64. Schellekens 5-1, 71. Schellekens 6-1, 84. eigen goal 7-1, 89. Dammers 8-1. ODC-coach Eric Tromp: ,,Negentig minuten lang hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk goals te maken. Dat is behoorlijk goed gelukt, met Remco Schellekens als absolute uitblinker." Wilhelmina-coach Hennie van Ooijen: ,,Zes van de acht tegengoals waren te wijten aan persoonlijke fouten. Dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Maar we geven de moed niet op."

- BMC - Zwaluw VFC 1-1 (1-1). 19. De Laat 0-1, 43. Tibosch 1-1. Zowel BMC-coach Manfred van Erp als Zwaluw VFC-coach John Laponder waren van mening dat een gelijkspel terecht was. ,,Ik heb verder ook weinig grote kansen geteld. Dat gold zowel voor BMC als voor ons", aldus Laponder.

Derde klasse D

- Dommelen - Hilvaria 0-3 (0-1). 34. Hendriks 0-1, 64. Van Oirschot 0-2, 73. Van Oirschot 0-3. ,,We gaan nu met de maximale score van 48 punten uit 16 wedstrijden aan kop. Dat zijn gigantisch prachtige cijfers”, aldus coach Henri van de Braak.

Vierde klasse C

- Be-Ready - Dussense Boys 3-4 (1-2) 20. Esmati 1-0, 27. A. Segeren 1-1, 44. Branderhorst 1-2, 47. Branderhorst 1-3, 55. Sassen 1-4, 56. De Kok 2-4, 65. De Kok 3-4. Bijzonderheid: in de 43e minuut stopte Wesley van der Biesen, doelman van Dussense Boys, een strafschop van Robin van den Noort. Rood: 90e minuut Stefan Buitenhuis van Be-Ready. ,,Thuis hadden we met 3-4 verloren, nu gewonnen. Dat voelt zó lekker. Want deze derby leeft enorm bij ons”, zegt aanvaller Lars Branderhorst.

Vierde klasse D

- Jong Brabant - Reeshof 1-2.

Vierde klasse E

- CHC - Buren 1-1 (0-0). 47. 0-1, 55. El Ghamarti 1-1. CHC-trainer Fatah Hadouir: ,,Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Het roer moet nu echt om.”

- DSC – Beesd 3-1 (2-1). 10. 0-1, 23. Hooymans 1-1, 35. Veldhuis 2-1, 66. Van Herwijnen 3-1. DSC-trainer Arian Meeuwsen: ,,We hadden erg veel kansen nodig om dat derde doelpunt te scoren.”

- Den Dungen – Teisterbanders 3-1 (2-0). 18. Barez 1-0, 38. Maas 2-0, 74. L. van Grinsven 3-0, 77. 3-1. Den Dungen-trainer Ben Hoek: ,,We hadden het vanmiddag 20 minuten lastig. We beginnen steeds beter te voetballen.”

Vijfde klasse C

- Berkdijk - WSJ 5-0 (2-0) 1. Maasland 1-0, 21. Van Beek 2-0, 53. Van Beek 3-0, 63. Maasland 4-0, 72. Laros 5-0. ,,Als je tegen een directe concurrent voor een nacompetitie zo dik wint, verdient dat een enorm groot compliment”, zegt Berkdijk-trainer Erik van Esch.

- Oisterwijk - FC Drunen 5-3 (2-1) 30. Mert 0-1, 38. 1-1, 43. 2-1, 46. 3-1, 50. Van der Lee 3-2, 60. 4-2, 73. 5-2, 81. Van Boxel 5-3. ,,We hadden de koploper pijn kunnen doen, want er zijn zoveel kansen gemist. Dat is heel jammer”, meende FC Drunen-trainer Ali Albayrak.

Vijfde klasse D

- RKVSC – Jan van Arckel 0-6 (0-1). 31. De Groot 0-1, 48. De Looijer 0-2, 52. De Groot 0-3, 70. Dekkers 0-4, 75. De Groot 0-5, 85. Schreuder 0-6. Rood: 52. Van Namen (RKVSC, 2x geel). RKVSC-interimtrainer Herman Bergacker: ,,Na rust konden we Jan van Arckel conditioneel niet meer bijhouden.” Jan van Arckel-interimtrainer Bart Goesten: ,,Na rust speelden de middenvelders meer gecontroleerd.”

- DSS’14 – Hedel 1-1 (1-0). 30. Stappershoef 1-0, 60. Junatowski 1-1. DSS’14-leider Kees de Vries: ,,Op inzet hebben we vandaag een punt gewonnen.” Hedel-trainer Wilco van Houtum: ,,Te veel spelers haalden vandaag hun niveau niet.”

- Ravenstein - SBV 7-0 (4-0). 17. Beerens 1-0, 31. Schaars 2-0, 37. Suppers 3-0, 42. Lenting 4-0, 57. Megens 5-0, 67. Megens 6-0, 80. Lenting 7-0. Trainer Lars van Kan was na de winst erg tevreden over zijn team. ,,Een groot compliment voor de strijdlust van mijn ploeg.’’ Collega John Putters baalde van de nederlaag. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd en zetten Ravenstein onder druk maar het zat ons op beslissende momenten niet mee.’’

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse B

- Prinses Irene - Sc ‘t Zand 0-4 (0-1). 16. Havermans 0-1, 58. De Baar 0-2, 69. Van Lieshout 0-3, 89. Cools 0-4. Prinses Irene-trainster Edith Martens: ,,We hebben voor rust en in het begin van de tweede helft goed stand gehouden. De 0-4 uitslag is een beetje geflatteerd veel.” Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez: ,,Prinses Irene heeft een goed voetballende ploeg. Wij hebben alleen meer ervaring en dat was na rust te zien.”

Eerste klasse D