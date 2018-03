Overzicht amateurvoetbal: Topper Avanti'31 - Real Lunet eindigt onbeslist en kopstoot grensrechter bij VOAB - Kruisland

Derde Divisie Zondag

- ADO’ 20-Dongen 3-6 (3-0). 23. Van de Waard 1-0, 34. Mazreku. 2-0, 45. Van Leiden. 3-0, 60. Koenen. 3-1, 67. Schilders. 3-2. Schilders. 68. 3-3, 74. Kools. 3-4. 86. Van Zon. 3-5. 89. Schilders. 3-6. Ron Timmers, coach Dongen: ,,Ongelooflijk hoe we ons terug knokten in de wedstrijd na een 3-0 achterstand. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, niets dan lof voor de jongens.”

- EVV - OJC Rosmalen 0-1 (0-0). 77. Wijkmans 0-1. ,,Dit is een overwinning van het collectief. We hebben de wedstrijd gecontroleerd en nauwelijks wat weggegeven. Bovendien bleven we geduldig wachten op de kansen die gingen komen. Via Tom Wijkmans kregen we uiteindelijk ook loon naar werken”, vertelde OJC-teammanager Edwin Smolders.

- Blauw Geel'38-JVC Cuijk 1-5 (0-1). 38. Renirie 0-1, 46. Van Vessem 1-1, 60. Alakmak 1-2, 66. Visser 1-3, 81. Van der Laan (pen.) 1-4, 85. Alakmak 1-5. Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren: ,,In het eerste halfuur waren we oppermachtig. Toen hadden we het moeten beslissen.”

Hoofdklasse B

- Baronie - OSS'20 1-1 (0-1). 26. De Groot 0-1, 70. Tjen-Fooh 1-1. OSS'20-trainer Bertran Kreekels: ,,Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen. We hebben een punt gewonnen.”

- EHC-UDI-19 1-6 (1-1). 17. 1-0, 34. Gakpo 1-1, 46. Wassenberg 1-2, 48. Van Hout 1-3, 55. Pennings 1-4, 60. L. Van Geelkerken 1-5, 75. Van Hout 1-6. UDI'19-trainer Bert Ruijsch: ,,Dit is een terechte overwinning. Hij komt voor ons op het juiste moment."

- Jong FC Den Bosch - BVC'12 1-1 (1-0). 44. Lima Duarte Lopes 1-0, 57. Sebens 1-1. Rood: 76. Cifci (Jong FC Den Bosch). ,,We kwamen vandaag als ploeg en individueel tekort voor een overwinning. Alles bij elkaar haalden we ons niveau niet en was een gelijkspel terecht, vond Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven.

ZUID 1

Eerste klasse C

- HVCH - Brabantia 1-2 (0-1). 6. Koenders 0-1, 82. 0-2, 83. Roefs 1-2. HVCH-trainer Maarten van Vugt: ,,We liepen door die vroege tegengoal al vroeg achter de feiten aan. Brabantia is een goede tegenstander.”

Oirschot V - Nemelaer 1-1 (1-1). 26. Buvens 0-1, 34. Swaanen 1-1. 80, Rood: 80. Van Gestel (Oirschot V, 2x geel). ,,Nemelaer heeft een goede ploeg en dat lieten ze vandaag ook zien. Daarom ben ik tevreden met een punt tegen mijn oude club.”, vond trainer Piet Drijvers van Oirschot ,,Qua voetbal en qua kansen hadden we vandaag moeten winnen”, vond Nemelaer verdediger Jorg Schapendonk.

Sc 't Zand-FC Tilburg 0-0 (0-0).

,,Tegen tien man hadden we het moeilijk, terwijl ik juist had gehoopt dat we hierdoor de wedstrijd naar ons toe zouden trekken'', aldus FC Tilburg-coach Sofus de Rooij. ,,De jongens hebben hun taken goed uitgevoerd en 0-0 was ook een verdiende uitslag'', zegt Sc 't Zand coach Jan de Hoon.

Tweede klasse E

- Uno Animo – Sarto 0-0. ,,Het is een compliment dat ploegen inzakken tegen ons. De ene keer gaan we hier goed mee om, de andere keer lukt het minder om het spel te maken”, zei Sarto-coach Werner Cools. ,,Ik houd gemengde gevoelens over aan dit duel: natuurlijk teken je vooraf voor een punt als de koploper komt, maar de dotten van kansen die we krijgen moeten er gewoon in. Daar baal ik van”, stelde Uno-coach Stefan Brok.

- Rijen - Zundert 2-1 (0-0). 72. Trommelen (pen.) 1-0, 74. Avontuur 2-0, 90. Jacobs (e.d.) 2-1. ,,Ongeacht het resultaat: ik ben trots op mijn ploeg. Met name op het gedrag dat ze vertonen, vanuit de taak en vol discipline. Houden we dit vol, dan wordt het voetbal vanzelf beter. Nu gaat het om de punten”, zei een tevreden Max Raeven, hoofdtrainer van Rijen.

- VOAB - Kruisland SC gestaakt bij (0-0). Bijz: Het duel is gestaakt nadat de grensrechter van Kruisland een kopstoot uitdeelde aan Casper van Beers (VOAB). Daarna kwamen enkele spelers van Kruisland richting de VOAB-kleedkamer, waarop de arbiter besloot het duel te staken. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei VOAB-coach William van Overbeek. ,,Jammer dat het zo moet, maar ik snap de scheidsrechter wel.” Kruisland-trainer Natalino Storelli was niet duidelijk waarom de wedstrijd werd gestaakt. ,,Ik heb begrepen dat onze grensrechter rood heeft gekregen na een akkefietje met hun aanvoerder, waarom weet ik niet precies."

Tweede klasse F

- Beerse Boys – RKVVO 2-3 (1-2). 3. Mol 0-1, 33. Mulders 1-1, 45. Van Heerbeek (e.d.) 1-2, 76. Offermeijer 1-3, 82. Mulders 2-3. ,,We moeten ons toch zorgen maken over de gang van zaken, want de punten moeten echt gaan komen”, baalde Beerse Boys-trainer Donny de Groot.

Derde klasse B

- Waspik - Gilze 3-0 (2-0) 19. Van den Hoven 1-0, 24. Van den Hoven 2-0, 53. S. Molenschot 3-0. ,,Het heeft lang geduurd, maar we beginnen een beetje te draaien. Ook houden we de nul, ook dat komt maar weinig voor bij Waspik”, aldus Waspik-trainer Marco van Dijnsen.

- Bavel - Baardwijk 2-0 (1-0) 24. 1-0, 61. Adriaansen (pen.) 2-0. Rood: Sleenhoff (Baardwijk, 2x geel). Bijzonderheid: bij de stand 1-0 miste Bavel een strafschop; bij de stand 2-0 miste Kevin Vissers een pingel voor de gasten. ,,We hebben verschillende kansen gekregen om het tij te keren, maar door onkunde en pech - bal tegen de paal en lat - konden we vandaag het net niet vinden”, meende Baardwijk-trainer Emiel Heefer.

- RWB - SVSSS 0-3 (0-2) 33. De Laat 0-1, 44. Van den Bijgaart 0-2, 74. Dekkers 0-3. ,,Wat we lieten zien was beschamend, totaal niet derdeklassewaardig. Dit moet snel veranderen, anders wordt het nog heel vervelend”, aldus Ruud van den Heuvel, trainer van RWB. Aanvoerder Lars Cornelissen trok de kar bij ‘SSS’, dat veel afwezigen kenden. ,,Hij was veruit de beste”, aldus de trotse trainer Pierre van Berkel.

- JEKA - DESK 2-2 (0-0) 47. 1-0, 57. Klees 2-0, 63. Krikken 2-1, 66. Smout 2-2. ,,In een heel open wedstrijd hebben we veerkracht getoond. Dat verdient een heel groot compliment tegen deze sterke tegenstander”, vond DESK-trainer Harry Biemans.

- Were Di – GSBW 0-2 (0-1). 12. Schell 0-1, 72. Schell 0-2. In de kraker onderin maakte GSBW beter gebruik van de ruimtes, volgens trainer Dennis de Bruijn. ,,De jacht op de ploegen boven ons is geopend.” Were Di-coach Peter Burg baalde. ,,Vorige week hielden we TSC in toom, gister lieten we een mooie mogelijkheid liggen.

- Oosterhout – ZIGO 3-1 (3-1). 38. Lamberink (pen.) 3-1. Na een waardeloze start rechtte de Tilburgse ploeg van Cemal Yilmaz de rug, maar maakte geen aanspraak op een resultaat. ,,Wij reageerden voetballend goed op de achterstand, maar misten te veel kansen.”

-TSC – VCB 5-0 (3-0). Net als vorige week tegen Oosterhout leidden meerdere persoonlijke fouten VCB’s kansloze nederlaag in. ,,We werden niet overlopen en raakten nog twee keer de paal, maar het mocht niet zo zijn”, aldus middenvelder Paul Bertens.

Derde klasse C

- Taxandria - Nieuwkuijk 2-1 (1-0). 34. Van de Ven 1-0, 78. De Wijs 1-1, 82. Van de Ven 2-1. Taxandria-coach Edwin Verheijen: ,,Als we elke week deze beleving tonen, dan volgen de benodigde punten vanzelf.” . ,,Met opportunistisch spel kwamen we aan de gelijkmaker. Daarna het accent wat meer op de verdediging gelegd om dat punt over de streep te trekken, maar we liepen tegen een counter aan”, zag Nieuwkuijk-trainer Patrick Berkelmans.

- Vlijmense Boys - RKSV Schijndel 1-0 (1-0) 28. Buitenkamp 1-0. ,,Met zijn allereerste competitiedoelpunt van dit seizoen heeft Jacky ons drie heel belangrijke punten bezorgd om zo uit de onderste regionen te geraken”, zegt leider Hans Paijmans. ,,Wat moet ik er nog van zeggen. Het was voor de zoveelste keer hetzelfde liedje dit seizoen. We speelden prima, maar maken onze kansen niet af. Één slippertje in de defensie werd ons uiteindelijk fataal”, zuchtte Schijndel-coach Henry van Alebeek.

- Sint Michielsgestel - Haarsteeg 1-2 (1-1) 26. Van den Wildenberg 0-1, 44. Sterks 1-1, 90+1. Van Korven 1-2. ,,In deze wedstrijd hield onze doelman Robin van den Drift ons overeind. In het laatste kwartier hadden we de overhand en dat betaalde zich in de extra tijd uit met een schitterend doelpunt van Roel van Korven”, zag Haarsteeg-trainer Henry van der Linden. ,,Uiteraard is het zuur om zo laat nog de beslissende 1-2 om je oren te krijgen. Het was een leuke en open wedstrijd concludeerde Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel.

- Avanti'31 SV - Real Lunet 2-2 (1-2). 1. Van den Berk 0-1, 26. De Fretes 0-2, 40. Ali Hussein 1-2, 47. Koenen 2-2. Bijz. Chraou (Real Lunet) mist strafschop in 63e minuut. ,,We hadden de wedstrijd onder controle, maar toch geven we het weg. Ontzettend zonde. We hadden onszelf vandaag gezien de overige uitslagen bovendien een goede dienst kunnen bewijzen", sprak Real Lunet-middenvelder Bas van den Berk. ,,We hebben wel wat geluk gehad. Misschien wel het geluk van de aanstaande kampioen", sprak Avanti-doelman Casper Brus, die werd uitgeroepen tot man of the match en onder meer een strafschop keerde.

- FC Engelen - BMC 1-1 (1-0). 8. Vorstenbosch 1-0, 58. Van der Heijden 1-1. ,,Waar de kansen er met name tijdens de eerste fase van het seizoen wel in gingen, is dat nu een ander verhaal. Voor rust kregen we alleen al vier riante mogelijkheden. Het zit even niet mee", constateerde FC Engelen-coach Ron Schrier. ,,De eerste 25 minuten hebben we de bal nauwelijks aangeraakt en speelden we ondermaats. Dat heb ik tijdens de rust ook aangegeven. Vervolgens speelden we stukken beter", wist BMC-coach Manfred van Erp.

- Zwaluw VFC - ODC 1-1 (1-0). 9. De Laat 1-0 (pen.), 86. Van Brunschot 1-1. ,,Op het eerste kwartier na hebben we goed gevoetbald en gaven we weinig weg. De 1-1 van Stein van Brunschot was bovendien een beauty. Van een meter of 25 schoot hij de bal met een volley vol in de kruising", zag ODC-coach Eric Tromp. ,,Na rust hebben we twee erg goede kansen op de 2-0 laten liggen. Uiteindelijk kunnen we wel leven met de einduitslag", sprak Zwaluw VFC-coach John Laponder. Onlangs werd overigens bekend dat routinier Paul Beekmans ook komend seizoen voor Zwaluw VFC speelt.

- Wilhelmina - RKDVC 0-2 (0-1). 16. 0-1, 84. 0-2. ,,Ik kan wederom niet anders zeggen dan dat we snel moeten gaan winnen. Het lullige is dat we op de trainingen steeds hele aardige dingen zien. Maar die komen er op de zondag vervolgens weer niet uit. Erg frustrerend”, baalde Wilhelmina-elftalleider Mart Bammens.

Derde klasse D

- Hilvaria - Spoordonkse Boys 6-4 (3-1). 17. Van Rijswijk 1-0, 30. Hendriks 2-0, 36. D. van Agt 3-0, 67. Van de Wiel 4-1, 71. Van Unen 4-2, 72. Van Rijswijk 5-2, 82. Hendriks 6-2, 87. Van Unen, 90. Van Unen 6-4. Hilvaria-coach Henri van de Braak sprak van een verdiende overwinning: ,,aar wel eentje die tot stand kwam zonder groots spel van onze kant. Beide defensies lieten de nodige steken vallen.” Collega Jasper van Hoof was het daar mee eens: ,,Achterin was het ook bij ons te naïef. Als wij meer geloof getoond hadden, was hier echt wel iets mogelijk geweest.”

- DVG - Dommelen 2-1 (1-1). 18. Van Houtum 1-0, 23. Van Hoof 1-1, 68. Versantvoort 2-1. ,,We speelden geen goede wedstrijd, maar dat interesseert me geen reet. In deze fase van de competitie is het voor ons punten harken geblazen en deze hebben we dus mooi binnen”, aldus DVG-coach Henk van Hattum.

Vierde klasse C

- Dussense Boys - SC Emma 3-1 (0-0) 68. Branderhorst 1-0, 74. 1-1, 81. Branderhorst 2-1, 90. Segeren 3-1. Rood: 77e minuut speler SC Emma (twee keer geel). ,,We hebben gewonnen, maar het had zomaar gelijk kunnen staan. Bij de stand 2-1 werd eerst de paal geraakt, en in de rebound ging de bal via de lat over het doel”, zag Antoine Hoevenaren, trainer van Dussense Boys.

- VCW - Be-Ready 1-2 (0-1) 43. R. van den Noort 0-1, 65. B. van den Noort 1-1, 90. R. van den Noort 1-2. ,,Toen Robin achter de bal ging staan om een vrije trap te nemen, zeiden we in de dug-out al tegen elkaar dat we hier gingen winnen. En ja hoor, weer ging die bal stijf in de kruising. Robin heeft er al bijna dertig inliggen”, aldus Arno de Vries, trainer van Be-Ready.

Vierde klasse D

SC Elshout – OVC’26 3-1 (1-1) 21. Lommers (1-0), 32. Akkermans (1-1). 31. Verhagen 1-1, 42. Van Delft 2-1, 70. Muskens 3-1. ,,Elshout heeft vandaag verdient gewonnen’’, aldus OVC’26-trainer Rob van der Kaaij. ,,Gewonnen van de koploper, het is prachtig. Maar drie spelers van ons werden wel het veld uitgeschopt. Eentje, Thijs Lommers, voetbalt dit seizoen niet meer. Dat is een grote domper", zegt Ronald van Noije, elftalleider van SC Elshout.

Chaam – Riel 3-1 (1-1) 14. Timmermans (1-1). ,,We zijn vandaag in de val van Chaam gelopen’’, zegt Riel-coach Mathieu van der Steen.

Blauw Wit’81 – RKDSV 2-1 (1-0) 30. Van Laarhoven (1-0), 75. Janssen (2-0). 85. Van de Weert (2-1). ,,We waren voor het eerst dit seizoen compleet. Dit resultaat biedt perspectief voor de komende weken’’, aldus Blauw Wit-coach Joey Verhoeven.

SV Reeshof – Viola 4-1 (2-0) 40. Siliakus (1-0), 45. Van Otterlo (2-0), 50. Vreven (3-0), 55. (3-1), 84. Janssen (4-1). ,,Een prima overwinning, dit biedt perspectief voor de komende weken’’, aldus SV Reeshof- coach Ronald Los.

Audacia – EDN’56 3-1 (1-1) 21. Van Oirschot (0-1), 44. Janssen (1-1), 60. Ketelaars (2-1), 64. Janssen (3-1). ,,Mooi dat we deze derby winnen’’, aldus Audacia-trainer Martijn van Wanrooy. ,,De ommekeer was de 1-1 op slag van rust’’, zegt EDN’56-trainer Richard de Beer.

Gudok – Jong Brabant 3-2 (0-1) 5. Van Laak (0-1), 48. Verheem (1-1), 69. Kluijtmans (2-1), 70. Van Es (2-2), 90. Hoessen (3-2). ,,Uiteindelijk bepaalt het laatste fluitsignaal wie er wint’’, aldus Gudok-coach Hans Staps over de late treffer. ,,Dit zijn harde lessen’’, zegt Jong Brabant-coach Boy van den Bogaard.

Nevelo - HHC'09 1-2 (0-0) 73. Filefoy 1-0, 80. S. Alkan (pen.) 1-1, 86. S. Alkan 1-2. Rood: 75e minuut Nafis Alkan van HHC'09 (twee keer geel). ,,Tot de 80e minuut speelden we een erbarmelijk slechte wedstrijd. En toch nemen we de punten mee naar huis, ook al omdat Nevelo ons in leven hield. Lelijke punten, maar wel belangrijke", meende HHC-trainer Eugène van der Heijden. ,,We waren vandaag toch wel betere ploeg, dat gaf HHC na de wedstrijd ook aan'', aldus Nevelo-voorzitter Marc Damen.

Vierde klasse E

- SCI - CHC 2-3 (1-2). 10. Shlomo 0-1, 15. Shlomo 0-2, 40. Van der Aa 1-2, 47. Bot 2-2, 75. Vrolijk 2-3. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,Met het jongste SCI-elftal ooit hebben we het CHC erg moeilijk gemaakt.” CHC-trainer Fatah Hadouir: ,,We hebben na rust op karakter gewonnen.”

- Beesd - Alem 3-3 (3-3). 8. 1-0, 15. 2-0, 20. L. Steenbekkers 2-1, 22. Broekmeulen 2-2 (pen), 35. 3-2, 45. Van Kessel 3-3. Bijzonderheid: 37. Van Mil (Alem) stopt een strafschop. Alem-leider Ton Steenbekkers: ,,We speelden matig en moeten even pas op de plaats maken.”

- Teisterbanders - DSC 1-1 (0-1). 20. Burg 0-1, 90. 1-1 (pen). DSC-trainer Arian Meeuwsen: ,,Dit voelt als een verloren wedstrijd.”

- Buren - Den Dungen 1-1 (0-0). 58. 1-0, 71. Maas 1-1. Den Dungen-trainer Ben Hoek: ,,Pas na de tegentreffer beginnen we te voetballen.”

Vierde klasse F

- HMVV - Hoogeloon 2-2 (1-1). 16. Kastelijns, 65. Kustermans. ,,We hadden drie punten kunnen pakken, maar ik kan leven met een gelijkspel’’, aldus Johan Luijten, coach van HMVV.

Vierde klasse G

- Boxtel - EMK 2-0 (1-0). 40. Van den Biggelaar 1-0 (pen), 70. Groenendaal 2-0. Boxtel-trainer Ronald Boudewijn: ,,We hebben EMK goed afgejaagd en afgebluft.”

- Essche Boys - Wodan 1-4 (1-2). 15. 0-1, 28. 0-2, 38. Laansma 1-2, 85. 1-3, 87. 1-4. Essche Boys-interimtrainer Michel van de Sande: ,,We hebben goed stand gehouden, tot een laatste vijf minuten.

- ASV'33 - Boskant 1-4 (0-1). 25. F. van der Heijden 0-1, 47. R. van der Linden 0-2, 57. Van de Elzen 0-3, 78. 1-3, 85. Opheij 1-4. Rood: 60. en 65. (2x geel, ASV'33). Boskant-trainer Mayk van Driel: ,,Vanaf de 25e minuut ging het eenvoudig voor ons.”

- MVC - Keldonk 1-2 (1-1). 10. 1-0, 30. Bouafra Yahiaoui 1-1, 83. Bouafra Yahiaoui 1-2. Keldonk-coach Peter van den Heuvel haalde de eerste drie punten van het seizoen met zijn ploeg. ,,We worden eindelijk een keer beloond”, aldus de tevreden trainer.

Vijfde klasse C

- Irene - Berkdijk 0-6 (0-0) 51. Maasland 0-1, 67. Maasland 0-2, 74. Laros 0-3, 77. Smulders 0-4, 82. Schalken 0-5, 84. Laros 0-6. ,,Voor de rust was de veldbezetting niet goed, kwamen we een paar keer goed weg. In de rust wat aanpassingen gedaan. Na de 0-2 gaf Irene het op”, zegt Berkdijk-trainer Erik van Esch. Mijn jonge ploeg was onder de indruk van het fysieke en het verbale voetbal van Berkdijk", sprak Irene-coach Michael van de Wal

- FC Drunen - LSV Boxtel 1-1 (0-0) 53. Kruijssen 0-1, 65. Van der Lee 1-1. ,,Op zich ben ik tevreden met een punt, maar er had meer ingezeten. De kansen benutten was het grootste probleem”, meende FC Drunen-trainer Ali Albayrak. ,,Het was een typische '0-0 wedstrijd'. Er gebeurde niet echt veel. Een gelijkspel vind ik dan ook terecht”, wist LSV-coach Itienne Obispo.

- Broekhoven - VV SVG 0-0. ,,Helaas waren we niet scherp in het strafschopgebied van Broekhoven”, aldus SVG-coach Pieter Elias.

- DVVC - Oisterwijk 0-4 (0-0). 52. M'Rabet 0-1, 69. R. Nepomuceno 0-2, 85. R. Nepomuceno 0-3, 90-2. Reniers 0-4. DVVC-coach Suat Tasci: ,,We zijn helemaal weggecounterd.” Oisterwijk-coach Faysal Bouhoud: ,,De afgelopen tijd sloop er bij ons wat gemakzucht in. Vandaag speelden we als collectief uitstekend en werkten we hard tegen een goede tegenstander en met een overtuigende zege als resultaat.”

- Gloria UC - VV TPO 1-0 (1-0). 19. Van de Broek 1-0 (pen.). Rood: 75 speler Gloria UC (2xgeel). 80. Speler Gloria UC (2x Geel) 84. Speler Gloria UC. Gloria-coach Rens Peters: ,,De arbitrage was op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen met drie totaal onnodige rode kaarten aan onze kant. We kregen in de laatste minuut ook nog een strafschop tegen, maar die werd gelukkig door Tom van der Veeken gekeerd.”

- WSJ - OVV '67 5-3 (1-1). 15. Elbaki 1-0, 22. 1-1, 48. Hesselberth 2-1, 51. 2-2, 60. Hesselberth 3-2, 65. Elbaki 4-2, 68. 4-3, 90-7. Hesselberth 5-3. ,,Het was een zware wedstrijd, die we uiteindelijk verdiend hebben gewonnen”, aldus assistent-coach Toine Hesselberth

Vijfde klasse D

- OSC'45 - HRC'14 1-1 (1-1). 15. Van Hassel 1-0, 35. Broeders 1-1. OSC'45-trainer Jeroen Beekwilder: ,,De eerste 20 minuten speelden we schitterend voetbal, daarna zakte het weg.” HRC'14-trainer Harald van Deelen: ,,Na rust kregen we de beste kansen. Er had vandaag meer ingezeten.”

- Hedel - RKVSC 3-0 (1-0). 10. Junatowski 1-0, 55. Van der Star 2-0, 70. Van der Star 3-0. Hedel-trainer Wilco van Houtum: ,,We hebben vandaag dik verdiend gewonnen.”RKVSC-interimtrainer Herman Bergacker: ,,Hedel heeft geprofiteerd van onze conditie-achterstand.”

- Jan van Arckel - Ravenstein 1-1 (1-1). 20. Omar 0-1 (pen), 25. T. de Looijer 1-1. ,,De ploegen waren in evenwicht dus dit gelijkspel is een terechte uitslag”, aldus trainer Lars van Kan van Ravenstein. Jan van Arckel-interimtrainer Bart Goesten: ,,We hebben vandaag goed gespeeld.”

- Maaskantse Boys - Heerewaarden 2-0 (1-0). 11. Van de Burgt 1-0, 78. Van Gaal 2-0. Bijzonderheid: 55. Christian Broekmeulen (Heerewaarden) mist een strafschop. Heerewaarden-trainer Marien van Tussenbroek: ,,We zijn continu op zoek geweest naar de gelijkmaker.” Volgens Maaskantse Boys-trainer Maurizio Atzeni maakte zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk. ,,We speelden te slordig, zowel in de opbouw als in de afwerking waardoor veel kansen onbenut werden.”

- Wadenoijen - DSS'14 1-1 (1-0). 40. 1-0, 55. Makantani 1-1. Rood: 85. Makantani (DSS'14). DSS'14-leider Kees de Vries: ,,De wedstrijd golfde op en neer. Deze uitslag is terecht.”

- SBV - Ophemert 1-5 (1-4). 4. 0-1, 10. 0-2, 21. 0-3, 39. 0-4, 44. Cruijssen (pen.) 1-4, 66. 1-5. Trainer John Putters denkt de reden te weten van deze ruime nederlaag. ,,We speelden met te weinig pit terwijl dat normaal onze kracht is.”

MOSA’4 - SCZ 2-3 (1-3). 15. Hoeks 1-0, 23. 1-1, 25. 1-2, 37. 1-3, 84. Koenders (pen.) 2-3. Elftalleider Nick van den Helm baalde van deze nederlaag. ,,Na een goed begin, sloop door de twee snelle tegendoelpunten angst in onze ploeg en dat gevoel konden we niet meer ombuigen.”

Vijfde klasse E

- Hulsel - Tuldania 0-2 (0-0). 52. Rien van de Wouw 1-0, 83. Rien van de Wouw 2-0. Aanvoerder Stein van Rooij van Hulsel vond het maar een matige vertoning: ,,Het was echt zo'n wedstrijd waarin de eerste ploeg die scoorde zou gaan winnen.” Tuldania-coach Kees Mollen dacht wel te weten waarom zijn ploeg uiteindelijk met de drie punten ging slepen: ,,Het sterke collectief van Tuldania gaf in deze wedstrijd de doorslag.”

- Knegselse Boys - SVSOS 4-2 (2-2). 6. 1-0, 20. Vingerhoets 1-1, 25. 2-1, 37. Meeuws 2-2, 70. 3-2, 77. 4-2. ,,Na onze zeer goede eerste helft volgde een matige tweede. We krijgen te veel onnodige goals tegen, ook vandaag weer,” aldus SVSOS-coach Frank van Dongen.

- Casteren - SDO '39 1-1 (1-1). 17. Hellegers 0-1, 32. 1-1. ,,Na rust werden er twee ballen van de lijn gehaald en misten we nog een grote kans. We scoren te weinig, maar het zat ook niet mee,”aldus coach Niels Gevers.

ZUID 2

Tweede klasse H

- WSC - Erp 3-0 (0-0) 46. Bakkali 1-0; 90. Hulsman 2-0, 90+2. Maamar 3-0. ,,We domineerden de eerste helft, maar lieten na om te scoren”, stelt Erp-trainer André Cornelissen. ,,Uiteindelijk alles op niets gespeeld maar is het niet gelukt.” ,,Door Roel Duquesnoy in te brengen kregen we met zijn goede lange bal veel meer grip op Erp. En dat leverde dus kansen en doelpunten op. Aan de andere kant: onze doelman Tom van Brakel had bij de stand 1-0 een paar cruciale reddingen in huis", aldus WSC-trainer Norbert Rebsch.

- Venhorst - Heeswijk 2-1 (1-0) 21. Van de Boogaard 1-0, 66. Van Dijke 1-1, 77. Van de Putten 2-1. Rood: Haast (Heeswijk), Van Dijke (2x geel, Heeswijk). ,,Rommelige openingsfase van beide kanten”, stelt Heeswijk-trainer Marc van de Ven. ,,Hard gewerkt maar te weinig goed voetbal laten zien.” Venhorst-trainer Joost Janssen is blij met de uitslag. ,,We hebben een goed tactisch plan gehandhaafd. Vroeg druk zetten en blijven controleren.”

- Margriet - SSS’18 1-4 (0-1). 0-1, 55. Van Hodijnen 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. ,,Teleurstellende uitslag, meer kan ik er niet van maken”, aldus Margriet-oefenmeester Mark Strik. ,,We waren te slordig en dan krijg je dit.”

- EVVC – TGG 5-0 (3-0). 56. Van den Boom 1-0, 15 Van den Boom 2-0, 40. Van de Boom 3-0, 55. Van den Boom 4-0, 76. Van den Boom. ,,Een geweldige wedstrijd van onze kant. Met name voor Gerwin die van den Boom die vijf keer scoorde”, vond EVVC trainer Stephan Hesemans. ,,Kansloos verloren, ook omdat we al meteen de openingsgoal de moed opgaven”, liet TGG trainer Marc van Delft weten.

- BVV - Prinses Irene 0-0. ,,Beide ploeg kregen kansen om te winnen. Dus ik denk dat het gelijkspel wel terecht was”, liet BVV trainer Hans Lathouwers weten.

- Volharding - Helvoirt 1-3 (0-0). 47. 1-0, 52. Meijer 1-1, 54. Meijer 1-2, 80. Van Asseldonk 1-3. ,,Door deze belangrijke zege nemen we gelukkig wat afstand van de degradatiezone”, liet een opgeluchte Helvoirt trainer Roland Timmermans weten.

- Rhode – Emplina 0-0. ,,Het liep vandaag niet bij ons”, vond Rhode trainer Theo van Lieshout. ,,Vooraf teken je voor een puntje bij de koploper”, vond Emplina trainer Erik Meulendijk. ,,Maar gezien de kansen hadden we vandaag moeten winnen.”

Derde klasse D

- Berghem Sport - Sparta’25 1-1 (0-0) 53. 0-1, 90+1. Van Deutekom 1-1. ,,We speelden vandaag ontzettend verdedigend”, aldus Berghem Sport-teammanager Harold Duys. ,,Uiteindelijk hard moeten knokken voor de gelijkmaker, met een terechte uitslag als gevolg.”

- DAW - Nooit Gedacht 3-5 (2-1) 9. Knipping 1-0, 28. C. Megens 2-0, 36. Van Roosmalen 2-1, 49. F. Van Herpen 2-2, 54. Pennings 2-3, 65. B. Vos 3-3, 66. P. Van Herpen 3-4, 94. T. Vos 3-5. ,,Een terechte nederlaag”, stelt DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Tweede helft was flink ondermaats van onze zijde.” Wolf Wannet, trainer van Nooit Gedacht, is euforisch. ,,Een ontzettend goed Nooit Gedacht vandaag. De goals vielen gemakkelijk. Nu is het een kwestie van deze lijn doorzetten.”

- Volkel - Handel 4-0 (2-0) 40. E.d.1-0, 45. Van der Logt 2-0, 65. Linders 3-0, 83. Van der Logt 4-0. ,,Het begon saai maar het werd uiteindelijk een ontzettend lekkere pot”, vindt Volkel-oefenmeester Tom van Dalen. ,,We hadden al grip op de wedstrijd, maar na de rust domineerden we volledig. Dat is te zien aan de score.”

- Vianen Vooruit - Nijnsel 2-2 (0-0). 21. Dortmans 0-1, 68. Egelmeers 0-2, 71. Nuijen 1-2, 90+6. Loeffen 2-2. ,,Ontzettend zuur om in de zesde minuut van de extra tijd nog de 2-2 om je oren te krijgen. Maar we blijven positief. Er is hard gewerkt en je wint niet zomaar op bezoek bij Vianen Vooruit”, oordeelde Nijnsel-coach Arno Methorst.

- Boekel Sport - Excellent 2-2 (2-1) 1. Polman 1-0, 18. 1-1, 28. Schuijers 2-1, 75. 2-2. ,,Wij hadden een droomstart, maar uiteindelijk werd het een gelijkspel”, aldus Joeri de Wit, assistent-trainer van Boekel Sport.

Vierde klasse G

- Achilles Reek - DSV 1-1(1-1) 44. 0-1, 45. Van der Wijst 1-1. ,,We probeerden vandaag allebei te voetballen. We Kregen allebei kansen en uiteindelijk is een gelijkspel wel terecht”, stelt Achilles-aanvoerder Rob van der Wijst.

- SV Milsbeek - Herpinia 0-0. ,,Beide ploegen verdienden de winst niet vandaag, het was een terechte brilstand”,concludeert Bennie Kuijpers clubman van Herpinia.

- OKSV - SES 3-3(1-1) 4. 1-0, 12. 1-1, 52. 2-1, 54. 2-2, 70. 2-3, 85. 3-3. Volgens OKSV-coach Peter van Orsouw was de 3-3 terecht: ,,Er zat gewoon niet meer in vandaag.”

- Heijen - Ulysses 1-2(0-0) 60. e.d. 0-1, 70. 1-1, 85. Brouwer 1-2. ,,Een slechte wedstrijd die we wel gewoon wonnen. We zijn tevreden met de drie punten”, zei Ulysses-trainer Sander Janssen na afloop.

- SIOL - SDDL 3-2(2-1) 5. 1-0, 10. Klievink 1-1, 45. 2-1, 47. 3-1, 70. Zegers 3-2.

Vierde klasse H

- Vorstenbossche Boys - WEC 4-1(1-0) 27. Donkers 1-0, 57. Verbakel 1-1 (pen.), 62. Luuk van Kessel 2-1, 69. Luuk van Kessel 3-1, 90. Luuk van Kessel 4-1. . ,,Verdiend gewonnen? Als je met 4-1 wint, denk ik het wel”, aldus een tevreden Ruud Fleskens, trainer van Vorstenbossche boys. WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Na de penalty zochten we te fanatiek naar doelpunten.”

- Nulandia - VOW 8-1 (4-0). 2. R. Korsten 1-0, 5. Van de Ven 2-0, 15. G. Korsten 3-0 (pen), 40. Van Santvoort 4-0, 59. Van de Doelen 5-0, 63. 5-1, 67. Van de Sangen 6-1, 78. Van de Doelen 7-1, 87. Van de Ven 8-1. Nulandia-trainer Koen Wissing: ,,Na rust heb ik spelers gewisseld om ze te sparen voor de topper van volgende week tegen WEC.” ,,Nulandia was vandaag op alle fronten twee klassen beter”, concludeerde VOW-trainer Jordy van Boxtel

- RKKSV - FC Schadewijk 1-2 (1-0). 10. Deckers 1-0, 75. Ettahouri 1-1, 85. Dua 1-2. Bijzonderheid: 30. Veldman (RKKSV) stopt een strafschop. RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort: ,,We hadden vandaag een goed plan. Dit verlies is dan ook onterecht.” ,,We stonden in de rust nog achter, maar we hebben geen moment het idee gehad dat we gingen verliezen. We waren vandaag heer en meester”, stelt Dicky van den Acker assistent van FC Schadewijk.

- Maliskamp - Cito 3-1 (0-0). 46. De Becker 1-0, 57. Van Meurs 2-0, 85. 2-1, 88. Van Meurs 3-1. Rood: 50. en 80. (beiden Cito, 2x geel). Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,We hebben vandaag slecht gevoetbald.” Cito-trainer Yavuz Demirci: ,,We speelden een tijdje met negen man, door twee rode kaarten, dan is het bijna onmogelijk om nog te winnen.”

- NLC'03 - FC De Rakt 0-0. De wedstrijd van NLC'03 stond allesbehalve in het teken van voetbal. Ze kregen vlak na het eindsignaal te horen dat een zeer gewaardeerd lid van de club, een speelster van het tweede dameselftal, was overleden. ,,Het gaat vandaag niet om voetbal. Iedereen kende haar binnen de club. We hebben het er ontzettend zwaar mee”, aldus trainer Rene van der Putten. Volgens Joop van Lanen, leider van FC De Rakt, was het gelijkspel uiteindelijk wel terecht. ,,We zijn tevreden met een punt.”

- SCMH - Festilent 0-3(0-1) 20. Cuppen 0-1, 70. Cuppen 0-2, 90. Van de Heuvel 0-3. ,,Wij hadden vandaag meer balbezit, maar Festilent was dodelijk op de counter”, aldus SCMH-leider Patrick van der Burgt. ,,We hebben vandaag verdiend gewonnen en hadden zelfs al met de rust verder voor moeten staan”, zei Michiel Kuijpers van Festilent na afloop.

- Avesteyn - FC Uden 0-0. Avesteyn-trainers Hugo van de Sande was zwaar teleurgesteld na afloop. ,,We moeten met de rust gewoon al 4-0 voor staan. We maakte onze kansen niet af en uiteindelijk moet je blij zijn dat je hem niet verliest.” Eugene Marijnessen, trainer van FC Uden: ,,De eerste helft was voor Avesteyn, de tweede helft voor ons. Een gelijkspel was terecht.”

Vijfde klasse F

- Elsendorp -– Boerdonk 0-1 (0-1). 32. T. van Alphen 0-1. Trainer Johan Strouken kijkt vol vertrouwen naar de komende duels. ,,We zitten in een goede flow en gaan geen wedstrijd meer verliezen.”

- Nederwetten - Ollandia 1-2 (0-1). 45+3. Van Dijke 0-1, 90. Janssen 1-1, 90+5. Van Dijke 1-2. Rood: 70. Van der Heijden (Nederwetten, 2x geel). ,,Ik ben vijf jaar ouder geworden tijdens deze wedstrijd. Beide teams kregen kansen over en weer. Toen we met een man meer op het veld stonden gingen we ineens naar achteren lopen. Ik hield mijn hart al vast en toen viel dus die 1-1 in de laatste minuut. Gelukkig scoorde Steven van Dijke daarna alsnog de 1-2”, vertelde Ollandia-coach Bas van Engelen.

Vijfde klasse G

- VCO - GVV’57 0-2 (0-2). 10. 0-1, 39. 0-2. Trainer Ties van der Zwaan denkt dat er voor zijn ploeg meer in had gezeten. ,, We waren niks minder dan Grave alleen benutten zij wel de kansen die zij kregen.”

- Ruwaard - SCV’58 0-5 (0-2). 5. 0-1, 20. 0-2, 59. 0-3, 82. 0-4, 89. 0-5. Volgens trainer Ger Romeijnders mag zijn ploeg deze verliespartij zichzelf verwijten. ,,Mijn ploeg was niet scherp.”

- Estria - WHV 3-1 (2-1). 6. Van de Wielen (e.d) 1-0, 20. 2-0, 32. Y. van de rakt 2-1, 83. 3-1. Ondanks de nederlaag was trainer Leon van Wanrooy tevreden. ,,We speelden zeker voor rust mooi voetbal en kregen en waren niks minder dan de koploper alleen ontbrak het ons aan geluk .”

- VIOS’38 – Odiliapeel 1-2 (1-1). 23. 1-0, 36 Van de Pol 1-1, 90. Adam 1-2. ,,In de strijd bovenin doen we goed zaken door deze knappe overwinning tegen een directe concurrent ”, aldus trainer Maarten van Stiphout.

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse zondag

- Venray - Prinses Irene 3-0 (1-0). 18. Van de Laar 1-0, 69. Wijnands 2-0, 71. Van der Steen 3-0. Prinses Irene-trainster Edith Martens: ,,We hebben als team te weinig gebracht vandaag. We creëerden te weinig kansen.”

Eerste klasse D

- Nijnsel - DSE 0-4 (0-3). 6. 0-1, 30. 0-2, 41. 0-3, 70. 0-4. Nijnsel-trainster Marijke Verheijen: ,,Het niveauverschil was te groot. DSE heeft niet voor niets jarenlang in de hoofdklasse gespeeld.”

- OVC’26 - HRC'14 1-2 (0-2). 22. Van Hemert 0-1, 25. Van Hemert 0-2, 46. 1-2. HRC'14-trainer Dingo Timisela: ,,Het was even schrikken na die 1-2, maar we zijn daarna rustig gebleven.

KNVB-Beker 1/8e finale Vrouwen